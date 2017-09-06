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В районе Суаргомского (Суарского) ущелья близ североосетинского аула Чми убиты трое членов "законспирированной ячейки" "Исламского государства". Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет; место событий уточняет Интерфакс.

Как утверждается, исламисты готовили "ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов".

Информацию о пребывании подполья в районе Чми, говорится в публикации, ФСБ получила в ходе оперативно-разыскных мероприятий. После этого начальник регионального главка спецслужбы Сергей Трушкин издал приказ о введении в местности режима КТО.

Заявляется, что в ответ на требование сдаться члены подполья открыли по силовикам огонь из автоматов. Бой, говорится в публикации, был скоротечным. Среди силовиков и нонкомбатантов пострадавших нет.

Помимо автоматов, утверждает НАК, при убитых обнаружили гранаты и самодельные бомбы.

Аул Чми административно входит в черту Владикавказа. При этом он расположен ближе к границе с Грузией, чем к городским кварталам североосетинской столицы. Расстояние от Чми до границы составляет около 12 километров.