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новость НАК: В дагестанском ауле Орота убит лидер подполья Гаджиев

14.08.2017
В ауле Орота. Фото Наби Гасанова/odnoselchane.ru
В ауле Орота. Фото Наби Гасанова/odnoselchane.ru
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В ауле Орота Хунзахского района Дагестана убит Хаджимурад (Абубакр) Гаджиев, которого Национальный антитеррористический комитет называет лидером вооруженного подполья, действовавшего в районе. Об этом со ссылкой на НАК сообщает "Черновик".

В воскресенье в 18:30 в Ороте был введен режим контртеррористической операции. Неофициальную информацию о гибели Гаджиева РИА "Новости" опубликовало в ночь на 14 августа. Как утверждалось, подозреваемый отказался сдать оружие, открыл по силовикам стрельбу и погиб в бою.

Как заявляет НАК, в доме, где укрывался Гаджиев, обнаружены стрелковое оружие, патроны, гранаты, а также взрывчатка для изготовления самодельных бомб.

Режим КТО в Ороте после полудня в понедельник был отменен.

Дагестанский главк СКР после боя в ауле возбудил дело по статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя), части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия) и части 1 статьи 223 УК (незаконный оборот взрывчатки).

Гаджиев, уроженец аула Тадмагитль Ахвахского района Дагестана, находился в федеральном розыске. Он подозревался в убийстве Омара Анасова, имама мечети в ауле Гоцатль Хунзахского района. Убийство было совершено в Гоцатле 17 июля 2014 года. Помимо статьи 105 УК (убийство) ему также вменялись статьи 222 и 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в таковом).

Анасов, бывший работник Госнаркоконтроля, последние семь лет жизни занимался фермерским хозяйством. По словам местных жителей, как имам он вел активную борьбу с приверженцами радикального ислама.

В марте нынешнего года в Ороте дважды объявлялся режим КТО. 14 марта в бою с силовиками там погибли Магомед Гаджимагомедов и Сабир Рашидов, которых также подозревали в убийстве Анасова. По информации "Черновика", Гаджимагомедов, прежде чем уйти в подполье, сам работал в правоохранительных структурах. Вторая КТО была объявлена 25 марта. О ее результатах силовики не сообщали.

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14.08.2017
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