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новость Земли чужой язык и нравы

Силовики, убитые в Хасавюрте, оказались бывшими спецназовцами СБУ
30.08.2017
Денис Ракицкий. Источник: censor.net.ua
Денис Ракицкий. Источник: censor.net.ua
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Силовиками из ФСБ, убитыми в понедельник в ходе боя в Хасавюрте, оказались бывшие сотрудники спецназа СБУ "Альфа" Денис Ракицкий и Александр Байбутлов, которые после аннексии Крыма нарушили присягу и перешли на сторону оккупантов. Об этом сообщает "Цензор.нет" со ссылкой на неназванный источник в украинской спецслужбе. В севастопольском отделе ФСБ вывешены фотографии Ракицкого и Байбутлова с некрологами.

Как уточнил на своей ФБ-странице главред издания Юрий Бутусов, ранее 40-летний Ракицкий и 39-летний Байбутлов окончили Севастопольский военно-морской институт им. Нахимова. Во время захвата Крыма Россией оба служили в центре специальных операций СБУ в Севастополе: Ракицкий был командиром группы в отделе, а Байбутлов - главным специалистом отдела.

После перехода на сторону агрессора оба силовика были объявлены на Украине в розыск за дезертирство. Между тем в ФСБ и тот и другой получили звания подполковника. Ракицкий стал начальником отделения в севастопольском центре спецназа ФСБ, а Байбутлов - начальником группы. В 2016 году они были награждены медалью "За возвращение Крыма".

Подразделение, сформированное из изменников Украины, начали постоянно направлять в Чечню и Дагестан для участия в карательных операциях. Ракицкому был вручен знак отличия "За храбрость".

Ранним утром 28 августа ФСБ блокировала дом в поселке Балюрт на окраине Хасавюрта в Дагестане. Дом принадлежал Али Батраеву, родной брат которого ранее был убит силовиками из российской спецслужбы. В подвале дома укрывался 42-летний Дахман Шабанов, которого "Цензор.нет" называет "известным участником чеченского сопротивления". Спецназовцы устроили в доме обыск; Шабанов открыл по визитерам огонь из автомата, убив Ракицкого и Байбутлова. Силовики забросали подвал гранатами. Затем, утверждает украинское издание, спецназовцы расстреляли безоружного Батраева.

По данным Бутусова, на сторону российских оккупантов в 2014 году перешло 90 процентов личного состава крымских подразделений СБУ.

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30.08.2017
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