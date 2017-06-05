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Дагестанский салафит, бежавший в Турцию, рассказал, как силовики, предположительно из ФСБ, пытались завербовать его для работы в Сирии, угрожая в противном случае опубликовать доказательства его гомосексуальности. Интервью с 26-летним беженцем, который назвался Русланом, опубликовал "Кавказский узел".

В конце декабря 2013 года, рассказал Руслан, силовики в гражданском задержали его в Дербенте, когда он шел на встречу со знакомым. Как выяснилось позже, именно знакомый в результате угроз навел силовиков на Руслана.

Молодого человека привезли в гостиницу; в номере "сидел неместный человек, приезжий". Он начал расспрашивать Руслана о знакомых-салафитах, преимущественно дагестанцах.

"Затем, - продолжил беженец, - он в своем планшете нашел видео, на котором присутствовали я и один человек, которого я хорошо знаю. Это было видео личного характера, оно было снято дома у моего знакомого, с которым я был на этом видео. Я о существовании этого видео не знал". После этого силовик предложил Руслану сотрудничать, угрожая в противном случае сообщить знакомым молодого человека, что он гомосексуал (свою гомосексуальность беженец до сих пор скрывает даже от семьи).

Во-первых, от Руслана потребовал сообщить информацию о "потенциальных террористах". "Я сказал, что вся информация, которая им нужна, - у них, - передает "Кавказский узел" слова беженца. - Они знают, кто эти люди, где живут, в какой мечети намаз читают".

Во-вторых, молодому человеку предложили отправиться в Сирию. "Как я понял, я буду звеном в цепочке людей, которые иногда кого-то будут встречать, провожать, - пояснил Руслан. - Там им нужны люди, которых надо вернуть, и я должен был помочь в этом. Мне показалось, речь идет о людях с Кавказа, которые туда уехали". Как предположил беженец, его "хотели внедрить в существующую систему переброски людей в Сирию и Ирак".

Молодой человек ответил отказом. Однако силовики продолжили уговоры. "Они предлагали, что если я выполню это задание, то у меня вообще никогда не будет проблем и что я даже смогу открыто преподавать где-нибудь, например учить арабскому языку", - рассказал Руслан.

В этой связи он заметил, что примерно за 10 дней до задержания побывал по вызову на "беседе" в региональном муфтияте. Там его расспрашивали об отношении к салафии, джихаду и войне в Сирии, а также интересовались, не хочет ли он преподавать арабский язык, которым хорошо владеет. "Они записали все мои ответы, - рассказал беженец. - Один из них был суфист, в шапочке. А тот, который записывал наш разговор, был явно сотрудник спецслужб. Мне еще тогда казалось, что они что-то про меня знают".

На встрече в гостинице приезжий силовик достал некую бумагу и потребовал от Руслана ее подписать. Молодой человек ответил отказом. "Тогда тот, который рядом сидел, сказал, что они мне дадут 20 лет, и что я буду сидеть в России, а не в Дагестане, - передает "Кавказский узел" слова беженца. - На вопрос, за что дают такой большой срок, он ответил, что они найдут, за что. Говорят, пойдешь как спонсор террористов".

Далее в номер принесли стаканы с водой. "Я посмотрел - они (силовики. - Ред.) стали сами пить воду, поэтому подумал, что вода нормальная, и тоже выпил, - рассказал Руслан. - И после этого, помню, беседуя с ними, я перестал себя контролировать, мне казалось, что моя голова сейчас треснет от боли. Был такой момент, когда мне совсем было плохо, эти люди сидели вокруг меня".

В это время один из силовиков достал пистолет и попытался вложить его в руку Руслану. Тот, несмотря на упадок сил, попытался оттолкнуть оружие. "Не знаю, получилось это у меня или нет, но я услышал, как ствол упал и он (силовик. - Ред.) выругался", - рассказал Руслан.

"Беседа" продолжалась несколько часов - с обеда до вечера. В итоге силовики дали Руслану пять суток, чтобы тот обдумал и согласился подписать бумагу о сотрудничестве. После этого его привезли домой.

Молодой человек рассказал семье о давлении силовиков, не упоминая о своей гомосексуальности. Между тем последующие дни за ним следили - у дома стояла дорогая машина с затемненными стеклами. Родные посоветовали Руслану бежать.

На второй-третий день после "беседы" молодой человек вышел ночью через соседские огороды на трассу, оставив дома даже мобильник, чтобы не быть отслеженным. Пересидев недолгое время у товарища по единоверца-салафита, Руслан дождался, пока родные передадут деньги и загранпаспорт, и еще до истечения пятисуточного срока, назначенного силовиками, выехал на машине в Азербайджан, а оттуда через некоторое время перебрался в Турцию.

Ровно по истечении пяти суток домой к Руслану явились силовики, предъявившие документы полицейских из отдела по борьбе с организованной преступностью. Они обыскали дом и сарай; как следует из изложения, о побеге визитеры не подозревали. Еще несколько дней после этого машина с затемненными стеклами оставалась у дома. Первое время после побега силовики довольно часто наведывались к родственникам Руслана.

"А в прошлом году, - сообщил беженец, - они сами написали мне в WhatsApp. Когда они мне написали, я поменял сразу номер, сообщения эти не сохранил. Они хотели встретиться со мной здесь, поговорить".

"А потом просили моих родных, чтобы я обязательно вышел с ними на связь, чтобы убедиться, что я никуда не уехал, а нахожусь именно в Турции. Чуть ли не с угрозами в адрес моих родственников", - добавил Руслан.

В то же время угрозы опубликовать компромат на молодого человека силовики так и не выполнили. "Возможно, чтобы не было шума в СМИ", - предположил беженец.

Руслан добавил, что попытки вербовки гомосексуалов из числа салафитов силовики предпринимали и ранее, причем как в Дагестане, так и в Чечне. По крайней мере одна такая попытка, по словам молодого человека, оказалась успешной. "Он (знакомый беженца. - Ред.) стал активистом, участвует в разных мероприятиях, которые государство организует, снимает видеоролики, ездил в лагерь "Машук" (прокремлевский форум для молодежи Северного Кавказа. - Ред.)", - рассказал собеседник "Кавказского узла".