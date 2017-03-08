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Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к опубликованной на сайте terror99.ru книге Юрия Фельштинского и Александра Литвиненко "ФСБ взрывает Россию". Соответствующее уведомление получил хостинг-провайдер сайта.
В реестр запрещенных ресурсов внесена только pdf-версия книги. Между тем на сайте terror99.ru книга опубликована также в форматах Word и html.
Основанием для блокировки страницы в реестре указано решение Хорольского райсуда Приморья от 12 января 2015 года. На том же основании книгу "ФСБ взрывает Россию" Минюст включил в список экстремистских материалов под номером 2791. Речь в решении суда шла о публикации текста на сайте интернет-библиотеки "Альдебаран".
"ФСБ взрывает Россию" посвящена серии терактов, произошедших в России осенью 1999-го, когда президент Борис Ельцин готовился передать власть Владимиру Путину. Авторы доказывают, что террористические атаки были организованы ФСБ, чтобы обеспечить поддержку Путина на волне паники в обществе.
Распространение книг Литвиненко внутри страны, в том числе "ФСБ взрывает Россию", неизменно наталкивалось на противодействие российских властей.
В 2002 году, когда вышло первое полное издание книги Фельштинского и Литвиненко, французские документалисты сняли по ней фильм "Покушение на Россию". Спонсором фильма был беглый олигарх Борис Березовский. Знакомству россиян с этим фильмом власти также всячески препятствовали. Сообщалось, что тиражи видеокассет в начале 2000-х годов задерживались на таможне, так что возможность посмотреть фильм была только у пользователей интернета.
В декабре 2011 года, когда в стране начались массовые гражданские протесты, Минкульт выдал "Покушению на Россию" прокатное удостоверение, однако уже в феврале 2012-го отозвал его. За это время лента была продемонстрирована шесть раз.
Сайт terror99.ru - один из проектов "Граней". Он посвящен расследованиям терактов 1999 года. На сайте опубликованы документы Общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов домов в Москве и Волгодонске и учений в Рязани, а также другие материалы по этой теме. Последний раз сайт обновлялся в 2004 году.
В независимом расследовании дела о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске появилась таинственная видеокассета. За нее просят 150 тысяч долларов. Вернее, за имена сотрудников ФСБ, которые, возможно, были подлинными организаторами терактов. Нельзя исключить, что один из них - это деловой партнер Ачемеза Гочияева, чью фамилию он не хочет называть. Но эту фамилию можно вычислить...
Известный правозащитник Сергей Адамович Ковалев в интервью Граням.Ру рассказал о работе Общественной комиссии по расследованию взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске.
До последнего времени общество предпочитало не обсуждать поход Басаева в Дагестан и сентябрьские взрывы домов в России. Даже не доверяя предложенным ему официальным версиям, оно как бы инстинктивно отшатывалось от этой темы. Но на исходе путинского режима обществу придется вернуться к тайнам его зачатия.
Только глубокие потрясения могли заставить Юлию Латынину в десятую годовщину взрывов выйти на защиту ФСБ. Латыниной вроде бы известны все факты и не свойственны иллюзии по отношению к этой власти и ее ключевым представителям. Странная аберрация, которая с ней в данном случае произошла, - еще одна загадка дела о взрывах домов.