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Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к опубликованной на сайте terror99.ru книге Юрия Фельштинского и Александра Литвиненко "ФСБ взрывает Россию". Соответствующее уведомление получил хостинг-провайдер сайта.

В реестр запрещенных ресурсов внесена только pdf-версия книги. Между тем на сайте terror99.ru книга опубликована также в форматах Word и html.

Основанием для блокировки страницы в реестре указано решение Хорольского райсуда Приморья от 12 января 2015 года. На том же основании книгу "ФСБ взрывает Россию" Минюст включил в список экстремистских материалов под номером 2791. Речь в решении суда шла о публикации текста на сайте интернет-библиотеки "Альдебаран".

"ФСБ взрывает Россию" посвящена серии терактов, произошедших в России осенью 1999-го, когда президент Борис Ельцин готовился передать власть Владимиру Путину. Авторы доказывают, что террористические атаки были организованы ФСБ, чтобы обеспечить поддержку Путина на волне паники в обществе.

Распространение книг Литвиненко внутри страны, в том числе "ФСБ взрывает Россию", неизменно наталкивалось на противодействие российских властей.

В 2002 году, когда вышло первое полное издание книги Фельштинского и Литвиненко, французские документалисты сняли по ней фильм "Покушение на Россию". Спонсором фильма был беглый олигарх Борис Березовский. Знакомству россиян с этим фильмом власти также всячески препятствовали. Сообщалось, что тиражи видеокассет в начале 2000-х годов задерживались на таможне, так что возможность посмотреть фильм была только у пользователей интернета.

В декабре 2011 года, когда в стране начались массовые гражданские протесты, Минкульт выдал "Покушению на Россию" прокатное удостоверение, однако уже в феврале 2012-го отозвал его. За это время лента была продемонстрирована шесть раз.

Сайт terror99.ru - один из проектов "Граней". Он посвящен расследованиям терактов 1999 года. На сайте опубликованы документы Общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов домов в Москве и Волгодонске и учений в Рязани, а также другие материалы по этой теме. Последний раз сайт обновлялся в 2004 году.