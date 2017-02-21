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Как ответит медиасообщество на блокировки общественно-политических сайтов? По инициативе "Граней" в Сахаровском центре прошел "военный совет". Антон Носик, Галина Тимченко, Григорий Охотин и другие эксперты говорили о том, как бороться с цензурой в условиях, стремительно приближающихся к северокорейским. ВИДЕО.
Как ответит медиасообщество на блокировки общественно-политических сайтов? По инициативе "Граней" в Сахаровском центре прошел "военный совет". Антон Носик, Галина Тимченко, Григорий Охотин и другие эксперты говорили о том, как бороться с цензурой в условиях, стремительно приближающихся к северокорейским. ВИДЕО.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, регламентрующий блокировку зеркал сайтов, подвергшихся "вечной" блокировке. Документ опубликован на сайте правительства.
Законопроектом предлагается ввести в российское законодательство термин "производный сайт в сети Интернет" и "определить порядок внесудебного ограничения доступа к таким сайтам".
"Законопроект подготовлен на основе анализа практики применения мер по ограничению доступа на постоянной основе к сайтам в интернете, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (так называемая вечная блокировка)", - отмечается в документе.
Законопроект обяжет операторов поисковых систем удалять из выдачи данные о заблокированных страницах, а также о их зеркалах.
16 февраля министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров назвал законопроект "очень хорошим". Предполагается, что после принятия первоначального решения о блокировке какого-либо ресурса, для блокировки его зеркал будет достаточно судебного приказа, а не заседания суда. По словам Никифорова, "зеркала" будут определяться экспертной оценкой. Никаких дополнительных затрат на реализацию закона не потребуется.
"Мы уточняем особенности правоприменения. Технологии всегда будут и везде опережать законодателей, так что это не какой-то конечный результат, это процесс. По мере появления новых технологий, думаю, нам удастся убеждать законодателей принимать новые поправки",- сказал Никифоров.
В феврале прошлого года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство готовит законопроект о блокировке зеркал. "Принципиально важно блокировать не только основной ресурс, но и его зеркала. Но у нас в законодательстве понятие "зеркало" не существует. Дело в том, что зачастую, создавая зеркало, владелец ресурса меняет его лицевую страницу, то есть не получается точная копия, - отметил Жаров.
Несмотря на отсутствие закона, Роскомнадзор постоянно вносит в реестр зеркала запрещенных сайтов. Так, со времени блокировки "Граней" в марте 2014 года по "закону Лугового", заблокированы более 700 зеркал нашего сайта. Как отмечали юристы, для этого нет правовых оснований.