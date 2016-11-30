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Также: Интернет, Госдума, Экономика, Парламент, Россия, Политика | Персоны: Андрей Луговой, Алексей Волин

новость YouTube может уйти из России из-за закона об аудиовизуальных сервисах

30.11.2016
Логотип YouTube
Логотип YouTube
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Видеохостинг YouTube может уйти из России в случае принятия законопроекта об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на правовой комитет Медиакоммуникационного союза, разработавшего поправки.

Законопроект, ограничивающий деятельность онлайн-кинотеатров, был внесен в Госдуму 25 ноября депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. С 1 июня 2017 года законопроект ограничивает долей 20 процентов иностранное владение в компаниях-организаторах аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом.

Речь идет об интернет-ресурсах, ежедневная аудитория которых в России за месяц составляет более 100 тысяч пользователей, или более 20 тысяч пользователей в одном субъекте страны. Аудиовизуальные сервисы с такой посещаемостью должны включаться в специальный реестр.

В заключении правового комитета МКС отмечается, что под понятие "организатор аудиовизуального сервиса" подпадает YouTube, где размещается как профессиональный, так и пользовательский контент.

По словам источника, знакомого с ходом разработки законопроекта, сейчас у владельца YouTube, американской компании Google, в России есть кэширующие серверы, но чтобы выполнить требование, придется создавать дополнительную инфраструктуру. В противном случае YouTube придется переходить "на зарубежные площадки, что приведет к резкому возрастанию валютных затрат всех операторов связи и ухудшению качества услуг".

Сейчас на YouTube приходится более 30 проценитов от общего потребления трафика российскими пользователями.

Помимо рисков для YouTube, говорится в заключении комитета МКС, законопроект ограничивает конкуренцию, нацелен на получение выгоды отдельными участниками рынка, выталкивает пользователей в "серую зону", связанную с "бесконтрольным распространением TOR и VPN".

По данным источников издания, законопроект был инициирован "Газпром-медиа" и "СТС Медиа". Поправки, отметил источник, писали специально против американского видеосервиса Netflix, в январе объявившего о выходе в Россию.

Если законопроект будет принят, контент иностранных онлайн-кинотеатров будет размещен за границей, а не на серверах на территории России. В этом случае путь контента от сервера онлайн-кинотеатра до абонентского устройства пользователя будет длиннее.

Позже в среду заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что YouTube не попадает под ограничения закона о регулировании онлайн-кинотеатров, а все разговоры о том, что видеосервис может уйти из России, не соответствуют реальности.

Волин пояснил RNS, что ограничения не распространяются на сервисы, где размещен преимущественно пользовательский контент. "То есть профессиональный контент тоже может быть, но его наличие - это не повод для ограничений. Вопрос в специализации сервиса", - отметил замминистра связи.

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30.11.2016

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