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Судья Северо-Кавказского окружного военного суда Николай Васильчук приговорил жителя Дагестана Артура Бекболатова к 24 годам колонии строгого режима по делу об убийстве полицейского Магомеда Нурбагандова 10 июля 2016 года. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Суд счел доказанной вину Бекболатова по статьям 208 УК (участии в незаконном вооруженном формировании), 209 (бандитизм), 317 (посягательство на жизнь сотрудника полиции), 167 (умышленное повреждение чужого имущества), 166 (незаконное завладение автомобилем), 205.3 (прохождение обучения в целях совершить теракт) и 222 (незаконный обороте оружия).

Прокурор требовал для Бекболатова пожизненного заключения.

16 августа Верховный суд Дагестана приговорил Азиза Джамалутдинова, обвиняемого в соучастии в убийстве Нурбагандова, к 17 годам колонии строгого режима. Ему были предъявлены те же статьи, что и Бекболатову, за исключением "террористической" 205.3.

Сотрудника отдела вневедомственной охраны по городу Каспийску Нурбагандова убили 10 июля прошлого года. Как сообщал тогда СКР, от него потребовали под видеозапись призвать своих коллег уйти с работы, однако полицейский отказался. Посмертно Нурбагандову присвоили звание Героя России.

7 сентября 2016 года в информцентре Национального антитеррористического комитета сообщили, что в ходе контртеррористической операции в Дагестане убиты шестеро участников вооруженного подполья. Как отмечалось, среди них были участники убийства Нурбагандова. 9 сентября того же года в городе Избербаше силовики задержали Джамалутдинова и Бекболатова.