Десять лет со дня убийства. Акции памяти по всему миру. Цветы у редакции "Новой газеты" и у подъезда дома на Лесной. У администрации президента схвачен пикетчик с фотографией расстрелянной журналистки, при задержании ему сломали руку.

"Всем, кто занимается Чечней, известно, кто заказал убийство", - говорит Елена Милашина, которая продолжает в "Новой" дело Анны Политковской. Их коллеги не столь тверды:

Десять лет спустя в России правит страх. О терроре как инструменте управления говорит Петр Павленский на парижской встрече в десятую годовщину убийства Политковской. Все свое выступление Павленский посвятил делу приморских партизан:

Из выступления Жана-Франсуа Бутора, французского издателя Анны Политковской:

"Десять лет! Как будто это было вчера. Я слышу телефонный звонок. Голос Гали Аккерман (переводчица и друг Политковской. - Ред.) сообщает, что Анну только что убили. Меня все еще трясет, я так и не пришел в себя. Потом наступила оглушающая тишина. Нам чудовищно не хватает Анны, чтобы рассказать о происходящем в России так, как умела только она. Недаром парламентские выборы, прошедшие 18 сентября, освещались (во французской прессе. - Ред.) меньше, чем региональные выборы в Германии. Можно подумать, происходящее в России уже не важно, уже не нуждается в объяснении. Мы будто предпочитаем этого не замечать. Как будто мы безропотно приняли путинизм, как в свое время брежневщину, хотя брежневщина была бесконечно менее опасна.

Анна постоянно нам говорила, что происходящее в Чечне - не внутреннее дело России. Она постоянно говорила, что последствия творившегося в России в начале 2000-х выйдут далеко за ее пределы... Что сказала бы она сегодня, видя, как французские политики очарованы Путиным, правые и крайне правые, но также и левые, и особенно крайне левые? Но пугает даже не столько эта очарованность, сколько расползание путинской модели в Европе и даже в Штатах, где Дональд Трамп. Рецепты, позволившие Путину сгустить страхи и фрустрацию российского населения, работают и у нас...

...Когда мы видим, как Россия действовала и продолжает действовать в Крыму и на (материковой) Украине, когда мы видим, как ловко Россия воспользовалась сирийской драмой для возвращения на мировую арену, сначала блокируя все международные усилия по урегулированию кризиса, потом удерживая США от вмешательства, чтобы они не наказали Дамаск за применение химического оружия, а затем отправляя свои самолеты бомбить прежде всего сирийскую оппозицию, а не ИГ, - мы вновь убеждаемся в этом, когда русская авиация бомбит больницы в Алеппо, и даже Ален Жюппе (бывший премьер, кандидат в президенты Франции. - Ред.) говорит сегодня о геноциде; когда мы видим, как российское вмешательство усугубило кризис с беженцами, который дестабилизирует Евросоюз, мы должны признать, что Анна была права, предупреждая нас об опасности, которую несет Путин, и о цене, которую мы заплатим за свое нежелание смотреть этой опасности в лицо".