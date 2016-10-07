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Также: Мильштейн, Террор, Президент, Чечня, Право, Спецслужбы, Колонки, Происшествия, Россия, Война, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Анна Политковская, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Борис Немцов, Наталья Эстемирова

статья Установленные лица

Илья Мильштейн, 07.10.2016
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Вы и убили-с

Имеющий уши услышит, что Анну Политковскую, по всей вероятности, убили демократы, либералы, правозащитники, западники и пр., которые, подобно ей самой, злостно вопят на весь мир о том, что в России "творятся самые черные злодейства" и что русский фашизм - не выдумка, а вполне реальное явление.

Николай Руденский
11.10.2006
статья Статья

Шайтан-борьба

Путин развязал вторую чеченскую войну. При этом чеченцы поголовно голосуют за Путина, а руководство республики ведет ожесточенные дискуссии с противниками российского президента. Объявляя их "врагами народа", "национал-предателями", "карманными проплаченными марионетками", "деятелями-шайтанами" и еще по-всякому.

Илья Мильштейн
18.01.2016
статья Статья

Все свободны

В ходе суда по делу об убийстве Анны Политковской с издевательским старанием все было сделано для того, чтобы убийство, которое "нанесло России больший вред, чем деятельность" погибшей, как выразился один юрист, осталось нераскрытым.

Илья Мильштейн
24.02.2009

День смерти Анны Политковской, день рождения Путина, а за два дня до того юбилей Кадырова, и все это рядом, и так будет всегда. Десять лет назад, когда Рамзану исполнится 30, она назовет юбиляра "Сталиным наших дней" и "вооруженным до зубов трусом, который сидит в окружении охраны", и много позже выяснится, что ее могли убить в этот день, могли и раньше, но по случайности вроде вышло так, что убили 7 октября. Когда родился Владимир Владимирович.

Даты переплелись намертво.

Равно и высказывания этих политиков о Политковской уже неотделимы от ее судьбы и гибели. Речи будущего главы чеченской администрации, который в лицо ей бросал: "Ты - враг. Ты - хуже Басаева". Речи президента РФ, который в убийстве журналистки усмотрел "гораздо больший урон и ущерб... действующей власти", нежели в "ее публикациях". Поскольку и много лет спустя затасканные эти цитаты не утратили первоначальной ошеломляющей саморазоблачительной силы.

И дело тут не только в том, что в них сквозит неприкрытая или затаенная ненависть к Политковской, которая и сама всей душой ненавидела указанных политиков. Даже не в том, что заказчик убийства, "неустановленное лицо" по версии следствия, до сих пор разгуливает на свободе, а Кадырова и Путина, как бы поточнее сказать, людская молва не исключает из списка подозреваемых. Дело в том, что за десять минувших лет мы узнали о фигурантах много нового.

Рамзан Ахматович за эти годы стал политиком федерального масштаба, которому позволено буквально все. Похоже, верны слухи о том, что его недолюбливают в силовых органах - за буйный нрав и клятвенные обещания отстреливать заблудившихся на территории Чечни сотрудников этих органов. Однако слухи о том, что в конфликте российских спецслужб с Ичкерией Кремль выбирает закон и порядок, не подтвердились. На днях Кадыров вместе с очередным юбилеем шумно отпраздновал победу на выборах, ознаменовав ее очередным карнавальным, нокаутирующим нарушением закона, теперь в отношении детей. Какая уж там законность.

Разумеется, это лишь косвенная улика, но человек, которому позволено буквально все, естественным образом становится на все способен. А его, триумфатора, нельзя не то что привлечь к суду, но и допросить в рамках самого робкого и доброжелательного расследования. Оттого он может совершенно свободно оскорблять посмертно и Наталью Эстемирову, и Бориса Немцова, и ему за это ничего не будет.

Так что в ходе недавно начавшегося суда над подозреваемыми в убийстве Немцова присяжные вполне могут признать виновными чеченских бойцов, сидящих в клетке, однако заказчик опять будет объявлен неустановленным. Да и как установишь, сами посудите, когда на его улице каждодневный праздник и не родились еще в России такие правоохранители, которые посмели бы омрачить ему веселье? Как и в деле об убийстве Политковской, здесь о частичном торжестве правосудия станем говорить, если накажут хотя бы исполнителей.

Что же касается Владимира Владимировича, то он стал политиком мирового масштаба и тоже как бы неподсудным земному суду. Кадырову разрешено все, а Путину еще больше. Ему дозволено убивать в Грузии, убивать на Украине и над Украиной, убивать в Сирии, подбираясь понемногу ко всему живому на земле.

На этом громадном фоне отдельные человеческие фигурки теряются, и на минуту даже кажется нелепым предполагать, что он мог быть причастным к гибели Политковской, когда есть, к примеру, Кадыров. Однако достаточно вспомнить про Литвиненко, чтобы больше не уличать Путина в гигантомании. В рамках беспощадной гибридной войны с врагами, внешними и внутренними, он мыслитель, конечно, крупный, но явно способен и мелкие с виду проблемы решать.

День смерти Анны Политковской, день рождения Путина, юбилей Кадырова - все как десять лет назад, да и что могло измениться, если ее убили, а они живы и наслаждаются властью, практически неограниченной. Ну да, сидят исполнители, которых не назовешь стрелочниками, поскольку они непосредственно причастны к убийству, и подполковник Павлюченков, выступавший на первом, провалившемся процессе в качестве засекреченного свидетеля, изобличен и приговорен. Однако ни у кого из них не было и быть не могло никаких личных мотивов для совершения преступления. Разве что деньги, как у богобоязненных вероятных убийц Бориса Немцова, но это все душегубы второго ряда. Пока не обнаружены, не взяты под стражу и не понесли кару щедрые спонсоры, убийство Анны Политковской остается нераскрытым, и печальная эта дата, 7 октября, день рождения российского президента, беспросветно черна.

Единственное, о чем можно говорить с абсолютной уверенностью, это о том, что ее убили в путинской России. И еще о том, что Рамзан Кадыров, умеющий безжалостно уничтожать всех, кого считает врагами, и гордящийся своим редкостным умением, называл ее врагом. Это лица и факты точно установленные. С ними грядущему следствию и предстоит работать, не заботясь о сроках давности. Это как минимум приговор Истории, который сроков не ведает и обжалованию не подлежит.

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Илья Мильштейн, 07.10.2016
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