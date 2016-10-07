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День смерти Анны Политковской, день рождения Путина, а за два дня до того юбилей Кадырова, и все это рядом, и так будет всегда. Десять лет назад, когда Рамзану исполнится 30, она назовет юбиляра "Сталиным наших дней" и "вооруженным до зубов трусом, который сидит в окружении охраны", и много позже выяснится, что ее могли убить в этот день, могли и раньше, но по случайности вроде вышло так, что убили 7 октября. Когда родился Владимир Владимирович.

Даты переплелись намертво.

Равно и высказывания этих политиков о Политковской уже неотделимы от ее судьбы и гибели. Речи будущего главы чеченской администрации, который в лицо ей бросал: "Ты - враг. Ты - хуже Басаева". Речи президента РФ, который в убийстве журналистки усмотрел "гораздо больший урон и ущерб... действующей власти", нежели в "ее публикациях". Поскольку и много лет спустя затасканные эти цитаты не утратили первоначальной ошеломляющей саморазоблачительной силы.

И дело тут не только в том, что в них сквозит неприкрытая или затаенная ненависть к Политковской, которая и сама всей душой ненавидела указанных политиков. Даже не в том, что заказчик убийства, "неустановленное лицо" по версии следствия, до сих пор разгуливает на свободе, а Кадырова и Путина, как бы поточнее сказать, людская молва не исключает из списка подозреваемых. Дело в том, что за десять минувших лет мы узнали о фигурантах много нового.

Рамзан Ахматович за эти годы стал политиком федерального масштаба, которому позволено буквально все. Похоже, верны слухи о том, что его недолюбливают в силовых органах - за буйный нрав и клятвенные обещания отстреливать заблудившихся на территории Чечни сотрудников этих органов. Однако слухи о том, что в конфликте российских спецслужб с Ичкерией Кремль выбирает закон и порядок, не подтвердились. На днях Кадыров вместе с очередным юбилеем шумно отпраздновал победу на выборах, ознаменовав ее очередным карнавальным, нокаутирующим нарушением закона, теперь в отношении детей. Какая уж там законность.

Разумеется, это лишь косвенная улика, но человек, которому позволено буквально все, естественным образом становится на все способен. А его, триумфатора, нельзя не то что привлечь к суду, но и допросить в рамках самого робкого и доброжелательного расследования. Оттого он может совершенно свободно оскорблять посмертно и Наталью Эстемирову, и Бориса Немцова, и ему за это ничего не будет.

Так что в ходе недавно начавшегося суда над подозреваемыми в убийстве Немцова присяжные вполне могут признать виновными чеченских бойцов, сидящих в клетке, однако заказчик опять будет объявлен неустановленным. Да и как установишь, сами посудите, когда на его улице каждодневный праздник и не родились еще в России такие правоохранители, которые посмели бы омрачить ему веселье? Как и в деле об убийстве Политковской, здесь о частичном торжестве правосудия станем говорить, если накажут хотя бы исполнителей.

Что же касается Владимира Владимировича, то он стал политиком мирового масштаба и тоже как бы неподсудным земному суду. Кадырову разрешено все, а Путину еще больше. Ему дозволено убивать в Грузии, убивать на Украине и над Украиной, убивать в Сирии, подбираясь понемногу ко всему живому на земле.

На этом громадном фоне отдельные человеческие фигурки теряются, и на минуту даже кажется нелепым предполагать, что он мог быть причастным к гибели Политковской, когда есть, к примеру, Кадыров. Однако достаточно вспомнить про Литвиненко, чтобы больше не уличать Путина в гигантомании. В рамках беспощадной гибридной войны с врагами, внешними и внутренними, он мыслитель, конечно, крупный, но явно способен и мелкие с виду проблемы решать.

День смерти Анны Политковской, день рождения Путина, юбилей Кадырова - все как десять лет назад, да и что могло измениться, если ее убили, а они живы и наслаждаются властью, практически неограниченной. Ну да, сидят исполнители, которых не назовешь стрелочниками, поскольку они непосредственно причастны к убийству, и подполковник Павлюченков, выступавший на первом, провалившемся процессе в качестве засекреченного свидетеля, изобличен и приговорен. Однако ни у кого из них не было и быть не могло никаких личных мотивов для совершения преступления. Разве что деньги, как у богобоязненных вероятных убийц Бориса Немцова, но это все душегубы второго ряда. Пока не обнаружены, не взяты под стражу и не понесли кару щедрые спонсоры, убийство Анны Политковской остается нераскрытым, и печальная эта дата, 7 октября, день рождения российского президента, беспросветно черна.

Единственное, о чем можно говорить с абсолютной уверенностью, это о том, что ее убили в путинской России. И еще о том, что Рамзан Кадыров, умеющий безжалостно уничтожать всех, кого считает врагами, и гордящийся своим редкостным умением, называл ее врагом. Это лица и факты точно установленные. С ними грядущему следствию и предстоит работать, не заботясь о сроках давности. Это как минимум приговор Истории, который сроков не ведает и обжалованию не подлежит.