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Сотрудники "Новой газеты" потребовали найти заказчиков убийства журналистки Анны Политковской, застреленной 7 октября 2006 года. В видеообращении, опубликованном на сайте "Новой", 53 сотрудника редакции по очереди показывают листы бумаги с информацией о ходе расследования. В конце ролика на экране появляется сын Политковской Илья, который держит в руках плакат "Я требую найти заказчика убийства моей мамы".

Видео сопровождает статья замглавного редактора издания Сергея Соколова. "Мы чувствуем ярость, когда представители государства врут, говоря о том, что дело раскрыто. Как уверял всех в своей книге официальный спикер Следственного комитета Владимир Маркин. Как пытался оправдаться перед Европейским судом по правам человека заместитель министра юстиции Георгий Матюшкин. Не может считаться раскрытым политическое убийство только потому, что осуждены исполнители. Не может - пока не наказан заказчик", - говорится в статье.

Журналисты напоминают, что по подозрению в организации убийства в 2011 году был задержан подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, который пошел на сделку со следствием, однако заказчика не назвал. "Заказчик может спокойно вздохнуть и приказать убрать еще кого-нибудь, если, конечно, уже этого не сделал. Так что не смейте говорить о раскрытом убийстве хрупкой, отважной, красивой и сильной женщины - Анны Политковской", заключается в материале.

В июне 2015 года коллегия Верховного суда оставила в силе пожизненный приговор Рустаму Махмудову и Лом-Али Гайтукаеву, осужденным по дела об убийстве Политковской. Еще одному фигуранту дела, Джабраилу Махмудову, срок заключения был снижен с 14 до 13,5 лет.

Приговор в отношении Ибрагима Махмудова и Сергея Хаджикурбанова, получивших 12 и 20 лет заключения соответственно, оставлен без изменения.

Суд по делу об убийстве Политковской начался в июле 2013 года, после того как с третьей попытки была сформирована коллегия присяжных. В ноябре коллегию распустили, и в январе 2014-го, после подбора нового состава присяжных, слушания начались повторно. Однако уже до конца месяца из коллегии выбыли пять заседателей.

Первый процесс, проходивший в Московском окружном военном суде, завершился оправдательным вердиктом присяжных, однако Верховный суд отменил это решение.

Еще один фигурант дела - бывший начальник отделения оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков - ранее пошел на сделку со следствием, дав показания против других обвиняемых, и был осужден Мосгорсудом к 11 годам колонии.

Политковская, известная журналистскими расследованиями нарушений прав человека в Чечне, была убита в лифте своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Убийца выстрелил в нее пять раз.