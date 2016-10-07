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Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
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Также: Акции протеста, Полиция, СМИ, Россия, Общество, Политика | Персоны: Анна Политковская

новость В Москве на пикете памяти Политковской задержан активист

07.10.2016
Задержание Виктора Капитонова. Кадр видеозаписи
Задержание Виктора Капитонова. Кадр видеозаписи
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В Москве у здания администрации президента полицейские задержали гражданского активиста Виктора Капитонова, сообщает "ОВД-Инфо". Он стоял в одиночном пикете памяти убитой 10 лет назад журналистки Анны Политковской.

Капитонова доставили в отдел полиции "Китай-город". На активиста составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акций). Она предусматривает наказание до 300 тысяч рублей штрафа, до 200 часов обязательных работ или до 30 суток ареста. В протоколе указано, что Капитонов участвовал не в одиночном пикете, а в несогласованной акции и якобы стоял с еще одним человеком. После составления протокола активиста отпустили до суда.

Во время задержания полицейские повредили Капитонову руку. По его словам, она сильно отекла и болит, однако полицейские отказались вызвать скорую помощь. Медиков вызвали дежурившие у здания отдела полиции активисты после того, как Капитонов вышел на свободу.

Задержание Виктора Капитонова. Видеорепортаж Градус.ТВ:

Капитонов - постоянный участник акций протеста в Москве. Его задерживали у Кремля на акциях в поддержку Надежды Савченко и против репрессий по "митинговой" уголовной статье. В мае Капитонова вместе с другими активистами судили за выход на Болотную площадь в четвертую годовщину побоища. После ночи, проведенной в отделении полиции, Замоскворецкий райсуд оштрафовал Капитонова на 150 тысяч рублей ( Видео ВИДЕО). Наличие инвалидности избавило его от административного ареста.

25 августа в Москве на Красной площади Капитонова задержали в числе других участников акции "За нашу и вашу свободу", устроенной в 48-ю годовщину "демонстрации семерых".

12 сентября в Москве у здания Государственной Думы Капитонова задержали за чтение Конституции России. Вместе с ним были задержаны Алексей Дмитриев, Ирина Яценко, Людмила Румега, Игорь Клочков, Светлана Новоселова. Их доставили в отдел полиции "Тверской". При этом Новоселовой стало плохо. Врачи приехавшей на вызов скорой помощи осмотрели ее и не нашли оснований для госпитализации. 23 сентября Тверской районный суд Москвы признал за эту акцию Капитонова виновным в повторном нарушении правил публичного мероприятия и оштрафовал его на 250 тысяч рублей.

В пятницу, в десятую годовщину гибели Политковской, сотрудники "Новой газеты" потребовали найти заказчиков ее убийства. В видеообращении, опубликованном на сайте "Новой", 53 сотрудника редакции по очереди показывают листы бумаги с информацией о ходе расследования. В конце ролика на экране появляется сын Политковской Илья, который держит в руках плакат "Я требую найти заказчика убийства моей мамы".

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07.10.2016

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