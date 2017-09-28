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новость Суд: Лидер ХГ Калинин получил срок за убийство соседки

28.09.2017
Александр Калинин. Источник: svoboda.org
Александр Калинин. Источник: svoboda.org
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Лидер "Христианского государства" Александр Калинин, арестованный по делу о давлении на кинотеатры в связи с демонстрацией фильма "Матильда", в 2002 году был осужден за убийство соседки, хорошей знакомой его матери. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Красноярского крайсуда Наталью Мишанину.

В июле 2002 года Калинин, живший в то время в Норильске, узнал, что у соседки есть деньги, и рассказал об этом двум знакомым наркоманам. Те попытались попасть в квартиру без Калинина. Они ломились в дверь и отключали свет, но хозяйка им не открыла. Лишь когда в дверь постучался Калинин, соседка впустила его, поскольку он был ей знаком. В квартиру ворвались все трое. Они забрали 75 тысяч рублей, а хозяйку задушили.

Калинина задержали в сентябре того же года. В мае 2003-го он был осужден к восьми с половиной годам строгого режима по статьям об убийстве и разбое. Уже в следующем месяце приговор вступил в законную силу, добавила Мишанина. Из этого можно заключить, что на апелляцию Калинин не подавал.

Осужденный отбывал срок в Норильске. Находясь в заключении, он подавал жалобу на недоплату в колонии денег, требуя учитывать северный коэффициент. Жалобу отклонили.

Кроме того, рассказала Мишанина, в январе 2003-го, то есть уже находясь в СИЗО, Калинин получил два года условно по обвинению в подделке документов.

Об уголовном прошлом лидера ХГ сообщалось уже в понедельник со ссылкой на неофициальный источник. Однако детали тогда излагались иначе. В частности, заявлялось, что материалы об убийстве и подделке документов рассматривались в рамках одного производства, а срок, назначенный ему, составлял не восемь с половиной, а восемь лет.

По нынешнему делу Калинин был задержан 20 сентября у себя дома в городе Грязи Липецкой области. Одновременно в Грязях задержали его брата Юрия Калинина и их знакомого Александра Баянова, а в Москве - Дениса Манталуцу.

На другой день Юрий Калинин, Баянов и Манталуца были арестованы в Москве по делу о поджоге (часть 2 статьи 167 УК). Сообщалось, что им вменяется поджог машин в Петербурге у офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера "Матильды" Алексея Учителя. Также известно, что Баянов признал вину по эпизодам атаки с коктейлями Молотова на киностудию Учителя "Рок" в Петербурге и поджога кинотеатра "Нефть" в Ярославле.

Между тем лидеру ХГ поджоги вменены не были. В субботу МВД сообщило, что он подозревается по статье 179 УК (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). В тот же день Таганский райсуд Москвы арестовал Калинина до 22 ноября. Часть 1 статьи 179 предусматривает лишь до двух лет колонии, поэтому заключение в СИЗО по ней невозможно. Вероятно, Калинину вменена часть 2 этой статьи, устанавливающая наказание до 10 лет при наличии квалифицирующих признаков "с применением насилия" или "в составе организованной группы".

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28.09.2017
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