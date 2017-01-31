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Судья Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Елена Родионова назначила четырем заключенным ИК-2 общего режима в областном центре реальные сроки за избиение до смерти другого заключенного колонии - Антона Штерна. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Романа Качанова, который представлял интересы родственников погибшего.

Егор Мамонтов получил 15 лет строгого режима, Назир Садов - 12 лет, Мурад Агамалиев - 11 лет, Сергей Бессонов - 6 с половиной лет строгого режима. Все они были признаны виновными по части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и по статье 163 УК (вымогательство; вероятно, речь идет о пункте "в" части 2 этой статьи - вымогательство с применением насилия).

Качанов заметил, что его доверители недовольны расследованием дела, поскольку считают, что еще трое заключенных, участвовавших в избиении Штерна, избежали ответственности за преступление.

Кроме того, добавил юрист, к ответственности не были привлечены сотрудники ИК-2, несмотря на то что в материалах дела имеются сведения о "выстроенной системе актива" и регулярных поборах в колонии.

21-летний Штерн, отбывавший срок три с половиной года по обвинениям в побоях, угрозе причинения тяжкого вреда здоровью, грабеже и краже, был убит в начале января 2015-го, меньше чем за год до освобождения. Согласно материалам дела, Мамонтов и Бессонов, осужденные по делу о хранении наркотиков, в течение полугода вымогали у Штерна деньги - они требовали перечислять на банковскую карту матери Бессонова 5 тысяч рублей ежемесячно. Когда осужденный не заплатил деньги в очередной раз, они Мамонтов и Бессонов вместе с Садовым и Агамалиевым, который был призером чемпионата Европы по боксу, жестоко избили его. От полученных травм Штерн вскоре умер.

Как отметил на своей ФБ-странице правозащитник Алексей Соколов, участники избиения были "активистами" - заключенными, сотрудничающими с администрацией. "Выполняли негласные указания (приказы) руководства колонии, - пояснил правозащитник. - Занимались вымогательством, избиениями, пытали заключенных, таким образом держали в страхе основную массу осужденных. Ну и, конечно, состояли на улучшенных условиях содержания и соответственно имели от администрации хорошую характеристику".

В СМИ информация о гибели Штерна попала с более чем годовым опозданием - в феврале 2016 года. При этом фсиновцы первоначально утверждали, что драка произошла в результате конфликта на национальной почве, который случился у погибшего с уроженцами Азербайджана.

Екатеринбургская ИК-2 давно известна как пыточная.