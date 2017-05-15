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Также: Экономика, Президент, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость На ложном запасном пути

Истощение запасов нефти названо угрозой для России
15.05.2017
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
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Исчерпание экспортно-сырьевой модели развития и истощение запасов нефти и газа названы в числе основных факторов риска для России. Об этом говорится в стратегии экономической безопасности страны до 2030 года, которую утвердил Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В числе главных угроз экономической безопасности в документе перечислены "исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста", а также "отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных лидеров мировой экономики".

Также в документе говорится об истощении запасов горючих полезных ископаемых в связи с постепенным исчерпанием действующих месторождений, и колебания конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков.

Среди основных угроз экономической безопасности авторы документа также называют недостаток рабочей силы, рост разрыва между доходами богатых и бедных и введенные в отношении страны экономические санкции, которые авторы документа характеризуют как "дискриминационные меры".

Кроме того, в стратегии отмечается, что России нужно совершенствовать механизм введения ответных мер в случае, если она сама оказывается под санкциями со стороны других государств, а также оптимизировать потоки трудовых мигрантов.

В январе на Гайдаровском форуме глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что Россия по темпам экономического роста уступает даже СССР времен застоя. "Мы сейчас находимся на достаточно исторически низких темпах экономического роста, которые даже ниже, чем в период застоя в Советском Союзе", - сказал Кудрин. - Мы попали в длительную полосу низких темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями. Мы должны сказать, что основные проблемы лежат внутри нашей России, и основные - это институциональные и структурные".

По мнению Кудрина, Россия запаздывает с реформами. "Не принимаются решительные меры, которые бы позволили создать и запустить новую модель экономики. Перед нами стоят очень серьезные вызовы, которые объективно сдерживают наш экономический рост, - сказал Кудрин. - И те шаги, которые должна принимать наша страна, правительство, президент, они неординарны. Они достаточно серьезны".

Главными вызовами Кудрин считает, прежде всего, демографические проблемы, недостаток инвестиций, включая проблемы санкций и дистанцирования от мировых финансовых рынков, низкая производительность и качество государственного управления. Однако основная проблема - технологическое отставание России. Она, по мнению главы ЦСР, несет угрозу самому суверенитету страны.

"Мы встали перед проблемой технологического отставания России от мира. Причем это, на мой взгляд, самый серьезный вызов, который перед нами стоит в ближайшие 10-15 лет, - сказал Кудрин. - Это означает сжатие нашего экономического потенциала и снижение уровня жизни граждан, потому что мы будем терять рынки, не будем участвовать в этих новых рынках".

Комментарии 38 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
15.05.2017
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