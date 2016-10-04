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Также: Россия, Экономика, Политика | Персоны: Герман Греф

новость Минэнерго: Запасов нефти и газа России хватит на 40-50 лет

04.10.2016
Кирилл Молодцов. Фото: minenergo.gov.ru
Кирилл Молодцов. Фото: minenergo.gov.ru
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Существующих запасов нефти и газа России хватит еще как минимум на 40-50 лет. Как передает ТАСС, об этом заявил заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов.

Таким образом он прокомментировал высказывания главы Сбербанка Германа Грефа о том, что сырьевые запасы в России могут закончиться к 2028-2030 годам.

"У нас углеводов минимум на 40-50 лет", - сказал Молодцов.

Накануне Греф заявил, что властям необходимо готовить экономику страны к окончанию "века нефти и газа". По словам бывшего министра экономического развития, отечественные запасы нефти и газа, ставшие "монопродуктом" России, могут быть исчерпаны уже через полтора десятка лет.

"Мы говорим о том, когда у нас этот монопродукт может закончиться. На мой взгляд, это примерно 2028–2032 годы. По моему мнению - не факт, что я прав - по всем ощущениям, по всем трендам, которые мы видим сегодня, не будет повторения такого суперсырьевого цикла. Надо к этому готовиться", - заявил Греф.

Глава Сбербанка предупредил, что выход из моноресурсного состояния экономики бывает очень болезнен, но может помочь улучшить качество экономического роста.

"Следует говорить об обретении новой динамики, о том, что нам нужно диверсифицировать экономику. Об этом сейчас все больше людей задумываются. Эксперты об этом говорят давно, и, как мне кажется, люди во власти сегодня уже достаточно хорошо представляют себе эту ситуацию", - отметил Греф.

В январе глава Сбербанка заявил, что Россия проиграла конкуренцию, оказавшись в стане стран-дауншифтеров. "Мы проиграли конкуренцию и оказались в стане стран, которые проигрывают, стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в это, - победители. Те, кто не успел, очень сильно будут проигрывать", - сказал он.

Говоря о кризисе на рынке нефти, который, по его словам, вызван "радикальными изменениями в потреблении", Греф заметил, что "эра углеводородов осталась в прошлом". "Как каменный век закончился не потому, что закончились камни, так и нефтяной век уже закончился", - сказал глава Сбербанка.

По мнению Грефа, вопрос о том, сколько будет стоить нефть, не столь важен. ​"Мы будем очень сильно отставать, если не изменим концепцию нашего общественного подхода", - предупредил он.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
04.10.2016

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