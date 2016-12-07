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В Ингушетии задержаны начальник регионального ЦПЭ Тимур Хамхоев и несколько его подчиненных. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник в ингушских силовых структурах.

Задержания проводили оперативники регионального УФСБ и управления собственной безопасности центрального главка МВД.

Что именно вменяется Хамхоеву, собеседник агентства не уточнил.

Лента.Ру, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных структурах, передает, что силовиков задержали по делу о получении взятки.

Как отмечают Лента.Ру и Интерфакс, в июле на опросе в ингушском ЦПЭ умер 50-летний житель Карабулака Магомед Далиев, подозреваемый в совершенном несколькими днями раньше ограблении сунженского отделения Россельхозбанка. Налетчик забрал деньги, угрожая взорвать гранату. Предмет, похожий на гранату, он оставил в банке; как выяснилось, это муляж.

Сообщалось, что управление собственной безопасности регионального МВД ведет проверку по факту гибели Далиева.

В июне 2014 года "Известия" передавали, что депутат заксобрания Ингушетии от "Правого дела" Ахмед Белхороев обратился к Владимиру Путину с письмом, в котором сообщал об угрозах в свой адрес, высказанных по телефону Хамхоевым. Белхороев утверждал, что начальник ЦПЭ звонил по поручению главы региона Юнус-Бека Евкурова.