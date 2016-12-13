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В ауле Али-Юрт Назрановского района Ингушетии предотвращено новое покушение на имама местной салафитской мечети - авторитетного шейха Ису Цечоева. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Одного из подозреваемых, рассказал сам Цечоев, задержали прихожане мечети около 6:30 утра, после молитвы. "Это парень, 35-37 лет, из Грозного. Имя его мне не известно", - заметил имам.

Подозреваемый подъехал к мечети на машине. После того как было объявлено начало молитвы, местные жители спросили, что он тут делает. Тот ответил, что находится в ауле проездом и ищет место для омовения. "По акценту поняли, что он не местный", - добавил Цечоев.

Между тем за машиной незнакомца следовала еще одна. Как выяснилось в ходе дальнейших расспросов грозненца, ему поручили выяснить, находится ли в мечети сам имам, а также есть ли внутри дети. После того как подозреваемого задержали, вторая машина скрылась.

Цечоев в разговоре с изданием также заметил, что в последнее время не замечал за собой слежки и не получал угроз.

Прихожане передали задержанного полиции. По словам местных, для поимки других подозреваемых в регионе был введен план "Перехват". Однако в МВД по Ингушетии "Кавказскому узлу" заявили, что не знают ни о предотвращенном покушении, ни о введении плана "Перехват".

30 августа у мечети в Али-Юрте обнаружили заминированную машину. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в 5 утра вторника неизвестный подъехал к мечети на "Волге", оставил ее со включенными габаритами и ушел.

У местных жителей машина вызвала подозрения, и они обратились в полицию. Саперы обнаружили в багажнике "Волги" бомбу, мощность которой предварительно оценили в 50 килограмм в тротиловом эквиваленте. Бомбу вывезли за пределы аула и взорвали.

Как выяснилось, ранее "Волга" принадлежала 70-летней местной жительнице Х. Плиевой, однако примерно за четыре месяца до инцидента пенсионерка продала автомобиль жителю Чечни О. Мадаеву.

В правоохранительных структурах не исключали, что злоумышленник готовил покушение на Цечоева.

2 февраля муфтий Чечни Салах Межиев на встрече чеченского суфийского духовенства в Грозном подверг критике Цечоева и другого авторитетного ингушского салафита - Хамзата Чумакова, имама Насыр-Кортской мечети в Назрани, крупнейшей мечети региона.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, также принимавший участие во встрече, заявил: "Иса Цечоев... является одним из больших шайтанов. Если спросить, будут ли такие люди вести проповеди в Чечне... один раз они могут попробовать по ошибке, но второй раз у них полетят головы".

Кадыров также призвал ингушские власти не давать трибуны Чумакову и Цечоеву. "Если власти Ингушетии не примут меры, остановить этих двоих нам не составит труда", - предупредил он.

11 марта на Чумакова было совершено покушение. Когда имам после пятничной молитвы выезжал с территории своей мечети, рядом с его машиной взорвался припаркованный у здания автомобиль. Сам Чумаков не пострадал, однако четверо других людей, находившихся поблизости, получили ранения, причем один - тяжелые.