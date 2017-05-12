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В ночь на пятницу в Ингушетии на пост ДПС было совершено вооруженное нападение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

"Этой ночью в Малгобеке совершено нападение на пост ДПС, в результате получил ранение полицейский", - говорится в сообщении. По данным МВД, огонь по посту велся с трех точек, нападавших было от трех до пяти человек. Двое из нападавших были убиты ответным огнем.

Силовики установили личность одного из погибших. "Им оказался находящийся в розыске за совершенные преступления активный член бандподполья Магомед Бекбузаров. Личность второго убитого устанавливается", - отметили в МВД.

Раненый полицейский госпитализирован в Малгобекску районную больницу. "Состояние доставленного к нам раненого полицейского тяжелое. Пуля попала в брюшную полость, сделана операция, пациент находится в реанимации", - сообщили медики. Отмечается, что правоохранители установили личность одного из двух бандитов.

В марте прошлого года в ФСБ заявили, что во всех населенных пунктах Ингушетии решением оперативного штаба снят режим контртеррористической операции. "Данное решение было принято в связи с отсутствием террористических угроз в населенных пунктах, - сказал представитель ФСБ. - Режим КТО введен только на части приграничных территорий в горно-лесистой местности. Режим КТО в населенных пунктах, действовавший ранее, отменен".

Режим КТО сохранялся до последнего времени в некоторых населенных пунктах Назрановского и Сунженского районов. Как отметили в ФСБ, впервые за последние 10 лет в Ингушетии нет населенного пункта, где действует режим КТО.