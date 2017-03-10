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После серии протестных выступлений в белорусских городах Александр Лукашенко фактически отказался от реализации своего безумного декрета "О предупреждении социального иждивенчества". Белорусский президент не стал отменять декрет, но согласился пока что не взимать деньги с так называемых тунеядцев. При этом Лукашенко сказал, что деньги его как раз не интересовали. Его интересовал принцип, идеология.

Тут Лукашенко лукавит. Вне всякого сомнения, в его мироощущении нет ничего из ряда вон выходящего в поборах с неработающих граждан - Лукашенко как был "совком", так "совком" и остался. Но пока у него было все в порядке с бюджетом, пока он мог жить за российские подачки, о "тунеядцах" белорусский президент не вспоминал. Идеология вошла в гармонию с реальностью именно тогда, когда бюджет стал катастрофически нуждаться в деньгах. Хоть каких-то. Но риски, связанные с получением этих денег, оказались непомерны даже для Лукашенко.

На улицы Минска, Гомеля, Гродно, Могилева и Витебска вышла не привычная белорусская оппозиция - хотя она, конечно, там тоже была. Вышли люди, которые никогда особо не интересовались политикой, воспринимали Лукашенко и его правление как данность, выживали как могли - и внезапно обнаружили, что белорусский президент и его чиновники, которых небезосновательно подозревают в воровстве, решили запустить лапу в карманы своих сограждан - просто так, потому что захотелось.

Режим Лукашенко - как и многие другие постсоветские авторитарные режимы - держится не на тотальной поддержке граждан, а на их тотальном равнодушии к происходящему в собственной стране. Лукашенко удалось вывести общество из летаргии - примерно так, как это получилось у его украинского коллеги Виктора Януковича в 2013 году, с избиением студентов на Майдане. И в том и в другом случае правителю удалось затронуть самые чувствительные струны общественного восприятия. Люди очнулись.

Лукашенко и сам это прекрасно понимает. Поэтому винит в "неправильном" исполнении декрета местные власти, которые якобы составили списки не тех "тунеядцев" - хотя документ ясно предписывал регистрировать тех, кто официально не работает. Поэтому по 1 каналу Белорусского телевидения показали фильм об "ужасах" украинского Майдана. Поэтому вертится как уж на сковородке, пытаясь и декрет не отменить, и людей не рассердить, - старый грустный клоун!

Но самый главный вопрос, на который он не может дать ответа самому себе, - где брать деньги, если их не даст ему Путин. На этот вопрос ответа нет - потому что кроме российских дотаций другого источника денег у Лукашенко никогда не было. И ничего кроме обмена белорусских поцелуев на российские рубли Лукашенко никогда делать не умел.

Ведь главная государственная тайна Беларуси состоит в том, что настоящим, "недекретным" тунеядцем все эти 23 года был сам Лукашенко.