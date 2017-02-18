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новость Минское несогласие

В Минске прошел "Марш рассерженных белорусов"
18.02.2017
"Марш рассерженных белорусов". Кадр видеозаписи
"Марш рассерженных белорусов". Кадр видеозаписи
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В Минске прошел "Марш рассерженных белорусов", сообщает "Хартия-97. Его участники требовали от властей отменить "декрет о тунеядстве" и другие меры, которые ухудшают экономическое положение жителей страны..

В марше участвовали несколько тысяч человек. Отмечается, что это крупнейшие протесты с с 2010 года. Хотя акция не была согласована с властями, она прошла без серьезных инцидентов и крупных провокаций. Милиция вела себя очень сдержанно.

Организаторы марша - лидеры Белорусского национального конгресса (БНК), экс-кандидаты в президенты Беларуси на выборах 2010 года Николай Статкевич и Владимир Некляев, а также активисты Евгений Афнагель, Павел Северинец, Валерий Щукин.

Марш начался с митинга на Октябрьской площади. Участники скандировали "Жыве Беларусь", "Незаконным поборам - баста", "Незаконной власти - баста".

Затем участники акции двинулись по проспекту Независимости к Министерству по налогам и сборам. Впереди колонны несли большую растяжку с надписью "Баста!". В руках у участников были национальные бело-красно-белые флаги. у Некоторые демонстранты жгли файеры.

У здания министерства митинг продолжился. На ступенях участники жгли уведомления об уплате "налога на тунеядцев".

"Мы даем властям месяц на выполнение наших требований. Если они откажутся - 25 марта (День Воли, годовщина объявления независимости Белоруссии в 1918 году. - Ред.) мы соберемся снова вместе. Если нас соберется в 10 раз больше, чем сегодня - мы не только отменим декрет, но и отправим в отставку это хамло, которое незаконно правит страной", - заявил Статкевич. Участники митинга скандировали "В отставку!" и "Уходи!", требуя отставки президента Александра Лукашенко.

После окончания акции ее участники расходились группами, опасаясь задержаний. Однако ни о каких инцидентах сообщений не поступало.

Трансляция TUT.BY с "Марша рассерженных белорусов":

Декрет о "налоге на тунеядство" был подписан Лукашенко в апреле 2015 года. Согласно этому документу граждане Белоруссии, а также постоянно проживающие на территории страны иностранные граждане и лица без гражданства, не участвовавшие в финансировании государственных расходов или участвовавшие в финансировании менее 183 календарных дней в году, должны уплатить сбор в 20 базовых величин (около 230 евро).

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18.02.2017

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