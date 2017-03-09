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Также: Белоруссия, Право, Европа, Общество, Мир, Политика | Персоны: Александр Лукашенко

новость Лукашенко приостановил действие декрета о "налоге на тунеядство"

09.03.2017
Минск: агитация к акции 25 марта. Фото с ФБ-страницы Максима Винярского
Минск: агитация к акции 25 марта. Фото с ФБ-страницы Максима Винярского
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко приостановил действие декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества", прозванного в народе декретом о "налоге на тунеядство". Как передает БелТА, соответствующее заявление глава государства сделал в четверг на совещании со своими чиновниками. Сбор с лиц, включенных в списки "тунеядцев", в течение нынешнего года взыскиваться не будет.

Такое решение Лукашенко объяснил необходимостью внесения коррективов в списки "социальных иждивенцев". Эту работу он поручил завершить до 1 апреля.

Отменять декрет не предполагается, заверил президент. "Он, - подчеркнул Лукашенко, - будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал".

Ответственность на народное недовольство декретом глава Белоруссии возложил на чиновников, которые, по его утверждению, безответственно подошли к составлению списков. "У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще", - заявил Лукашенко.

"Те, кто сегодня по 200-500 человек выходят на улицы и начинают кричать, - это ведь не те тунеядцы, которые действительно тунеядцы, - подчеркнул президент. - Это в основном те люди, которые обижены, которым мы ни с того ни с сего послали эти извещения" (об обязанности уплатить сбор. - Ред.)

Требование скорректировать списки Лукашенко сопроводил напутствием: "И не дай Бог вы обидите хоть одного человека".

Говоря о недовольстве декретом в обществе, глава Белоруссии среди прочего заметил: "Я, естественно, наблюдаю, насколько это возможно, и отслеживаю всякую писанину в СМИ - и оппозиционных, и провластных. И знаю заявления представителей пятой колонны и кое-что еще - то, чего общество не знает. Хотя намек в СМИ на это был".

Декрет о "налоге на тунеядство" Лукашенко подписал в апреле 2015 года. Документ затрагивает граждан страны, а также постоянно проживающих в Белоруссии иностранцев и лиц без гражданства, которые в истекший год не платили налоги ("не участвовали в финансировании государственных расходов") или платили их в течение менее чем полугода. На таких лиц налагается обязанность уплатить сбор в сумме 20 базовых величин. (1 базовая величина с 1 января составляет 23 белорусских рубля, или чуть больше 700 российских по курсу Сбербанка РФ на 9 марта.)

Первый срок уплаты сбора истекал 20 февраля нынешнего года.

Между тем за несколько дней до этой даты, 17 февраля, оппозиция провела в Минске несогласованный Марш рассерженных белорусов, на который вышли несколько тысяч человек. Впереди колонны несли большую растяжку с надписью "Баста!". На одном из баннеров, развернутых демонстрантами, было написано "Хто галоўны дармаед? Прэзідэнт!".

Это была крупнейшая в стране акция протеста с 2010 года. Несмотря на отсутствие согласования, она прошла без крупных провокаций и иных серьезных эксцессов. Милиция вела себя очень сдержанно.

На митинге по окончании марша было решено дать властям месяц на отмену "налога на тунеядство". В случае отказа, заявил экс-кандидат в президенты, бывший политзек Николай Статкевич, 25 марта, в День воли - годовщину провозглашения в 1918-м Белорусской Народной Республики, - пройдет новая акция. "Если нас соберется в 10 раз больше, чем сегодня, - мы не только отменим декрет, но и отправим в отставку это хамло, которое незаконно правит страной", - заметил политик.

Как передает "Хартыя'97", неделю спустя, 26 февраля, масштабные акции протеста состоялись во всех областных центрах Белоруссии. При этом демонстрация в Гомеле также собрала несколько тысяч человек. Протесты в крупных городах повторились и неделю спустя, 5 марта. В Бресте тысячи протестующих перекрыли главный проспект города.

Между тем в Минске идет подготовка к акции 25 марта. Участие в ней призывают принять как столичных жителей, так и граждан из регионов. На другой день, 26-го числа, протесты предполагается начать по всей стране.

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09.03.2017

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