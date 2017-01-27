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В начале своей профессиональной карьеры - и в начале пребывания Нурсултана Назарбаева у власти в Казахстане - я написал о новом лидере одной из самых важных советских республик статью под названием "Нурсултан Казахстана". Нурсултану Абишевичу, между прочим, этот заголовок не очень понравился, и в одном из интервью он уверял, что никакой он не султан, а демократически избранный руководитель и реформатор.

Большим реформатором казахстанский правитель остается по сей день. Последняя реформа - готовность поделиться полномочиями с парламентом и правительством страны. В Астане утверждают, что об этих изменениях Назарбаев задумался после смерти своего закадычного друга и соперника Ислама Каримова. Несколько томительных дней, когда решалось, найдет ли узбекская элита сильного наследника долголетнего президента или страна скатится в кошмар клановой усобицы, в казахстанском случае могут оказаться фатальными. При этом у Назарбаева точно так же нет очевидного преемника, как не было его у Каримова. У бессмертных преемников не бывает, и почему они все-таки уходят от нас - политическое недоразумение.

После смерти узбекского правителя становится очевидным, что он не столько построил новое современное государство, сколько законсервировал старую советскую республику, переименовав должность первого секретаря в пост пожизненного президента и избавившись от кремлевского кураторства - да и то не до конца. В такой стране очень легко быть реформатором. Новый президент Шавкат Мирзиёев предлагает соотечественникам отменить сохранившиеся с советских времен выездные визы - и уже выглядит чуть ли не либералом.

У Назарбаева все еще сложнее. Бывшую советскую республику он демонтировал, а нового государства так и не построил. В этом смысле Казахстан - это Назарбаев куда в большей степени, чем Узбекистан - это Каримов. Узбекистан - советская национальная республика, у которой сменился правитель. Казахстан - общность людей, объединенных вокруг правителя. Именно поэтому самый неприятный вопрос, который можно задать жителю Казахстана, - что будет после Назарбаева?

А после смерти Каримова, судя по всему, этот вопрос задал себе сам казахстанский Нурсултан. И нашел простой ответ - быть пожизненным президентом уже недостаточно. Нужно стать богом. Пусть текущими делами занимаются царедворцы, а бог будет лишь иногда снисходить к соотечественникам с вершин Ак-Орды. И никакой паники в случае кончины бога не будет. Во-первых, потому что боги не умирают. А во-вторых, потому что будет ясно, кто управляет страной.

Не знаю, как это получится у Назарбаева, который никогда никому не доверял - ни согражданам, ни соратникам, ни родственникам, ни самому себе. Но готовность поделиться властью не отменяет самой важной проблемы Казахстана. Он этой щедрости Казахстан все равно не перестанет быть сообществом людей, объединенных вокруг правителя.

Важно не то, чтобы правитель сменился или перестал осуществлять тотальный контроль над страной. Важно, чтобы жители Казахстана ощутили себя гражданами, от которых что-то в этой стране зависит. В противном случае не очень важно, как называется закрепленная за феодалом территория - Казахстан, Россия или Беларусь - и кто на этой территории верит в собственное бессмертие.