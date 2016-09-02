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Также: Портников, Азия, Президент, История, Колонки, Мир, Россия, Общество, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Иосиф Сталин

статья Непробудное будущее

Виталий Портников, 02.09.2016
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
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статья Статья

Застой - кто идет?

Война в Таджикистане заставила наблюдателей говорить о неизбежном крахе казавшегося вечным режима. Неизбежный крах - эти два слова, как правило, употребляются, когда речь идет о будущем почти любого из режимов на постсоветском пространстве. Так почему эти столь непохожие режимы, столь непохожие люди так одинаковы?

Виталий Портников
27.07.2012
статья Статья

Живущий несравним

Дискуссии на сей счет вспыхнули вчера, спровоцированные траурными новостями из Ташкента и твитом Мити Алешковского - известного журналиста и блогера. "Вот если сегодня умер бы Путин, - предположил коллега, обращаясь к судьбе Ислама Каримова. - Кто завтра бы пришел к власти? Думаю об этом, и становится страшно".

Илья Мильштейн
31.08.2016

Растянувшееся на несколько дней прощание с Исламом Каримовым возвращает нас к почти забытому жанру сталинских похорон. В первые дни марта 1953 года каждому было ясно, что диктатор при смерти, что просто так медицинские бюллетени публиковать не будут, - но большая часть населения (именно населения, а не дежурных пропагандистов Кремля) отчаянно не хотела верить в саму возможность смерти вурдалака. А затем, когда о смерти все же сообщили, погрузилась в страх, истерию и слезы и бросилась в новую московскую "ходынку", чтобы в последний раз увидеть еще не забальзамированное тело.

В Узбекистане сейчас происходит практически то же самое. Любому здравомыслящему человеку понятно, что медицинское заключение о болезни Каримова не опубликуют просто так: потому что ранее никогда ничего не сообщали, а президент не отличался крепким здоровьем на протяжении практически всего своего правления. Такие документы обнародуются только тогда, когда элита понимает, что прощание с диктатором неизбежно, - и начинает готовить к нему население, попутно определяясь с преемником. Но при этом огромное количество людей - социальные сети и дискуссии комментаторов связанных с центральноазиатской тематикой интернет-изданий дают об этом представление - упрямо не хочет верить в саму возможность смерти Каримова. Нет, конечно, враги будут посрамлены, он выздоровеет и будет править еще долго-долго на зависть шакалам. И это о 78-летнем человеке, чье неважное физическое состояние в последние годы было заметно невооруженным глазом.

Даже когда вполне расположенные к Каримову комментаторы позволяют себе усомниться в том, что он жив, или публикуют фотографии срочной "зачистки" и уборки Самарканда - родного города президента и места захоронения его родственников - они моментально причисляются другими читателями к "врагам народа" и провокаторам.< Можно, конечно, решить, что это официальный Ташкент организует армии троллей для поддержания мифа о жизнеспособности и скором выздоровлении Каримова. Но, думаю, официальному Ташкенту не до фейсбука.

Нет, это обычный летаргический сон. Это упрямое нежелание просыпаться. Это то состояние, в которое Сталин погрузил Советский Союз и в которое Каримову удалось погрузить Узбекистан. Когда ты находишься внутри этого сна, тебе кажется, что его окончание - то есть смерть правителя - означает твою собственную смерть. Ты так отчаянно путаешь смерть с жизнью, что можешь и в самом деле спутать начало оттепели с наводнением, ты боишься захлебнуться, ты настолько привык к мертвечине, что жизнь кажется тебе зловонием.

И ты не веришь, что это чужая смерть. Ты думаешь, что твоя. Единственное, на что ты надеешься, - это на то, что он не умрет, в очередной раз посрамит врагов и будет и дальше держать тебя и всех остальных за горло железной рукой. И если уж окажется, что он смертен, ты будешь надеяться, что следующий так быстро ухватит тебя за горло, что ты не сумеешь вдохнуть полной грудью.

Только бы не вдохнуть! Именно поэтому умершие со Сталиным так ненавидели Хрущева, понапрасну надеялись на Брежнева, презирали Горбачева с Ельциным - и только с появлением Путина даже уже не они, а воспитанные ими в мечте о страхе дети и внуки начали, наконец, погружаться в спасительную летаргию. Тот, кто сегодня умирает с Каримовым, тоже надеется только на одно - на то, что никогда ничего не будет меняться, что следующий тоже будет "родным отцом", что можно будет так же счастливо и преданно проспать до следующего медицинского заключения.

Комментарии 57 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 02.09.2016
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Виталий Портников

Не Брежнев, но и не Сталин

Виталий Портников, 29.07.2016

Сейчас от стабильности остался один Медведев. После Крыма Владимир Владимирович так резко пошел вразнос, что элите остается только гадать - он еще Хрущев или уже Сталин? Можно еще немножко поворовать или пора эвакуироваться? Или лучше эвакуировать куда-нибудь поближе к предшественникам самого вождя?
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Посмертное незнание

Виталий Портников, 26.02.2016

А потом, спустя еще пару лет, мальчик из пула первым напишет "мыженезнали", когда ему сольют закрытый доклад нового президента на Совбезе. И потом все будут ходить и головами качать: кто бы мог подумать? "Боинг" сбил? Ходорковского посадил? А Крым - неконституционно? А что, Немцова тоже? Мыженезнали.
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Тень и ее место

Виталий Портников, 18.03.2016

Крым - это единственное место, где Путин может ощущать себя Путиным. По крайней мере в своих фантазиях, в истеричных криках согнанной массовки, в угодливых улыбках местных предателей, переквалифицировавшихся из украинского ворья в российских бандитов. Здесь, в Крыму, он собиратель земель, новый князь Владимир, спасший исконно русскую землю от "бандеровцев".
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Встретить старость

Виталий Портников, 24.05.2013

Путин может спокойно стареть и утрачивать всякую связь с реальностью. Раньше казалось, что это старение и есть крах режима, но на самом деле это будет его расцвет. Народу, с тоской вспоминающему о временах Брежнева, будет казаться, что он вернулся: зачем нам молодой и энергичный национальный лидер, нам маразматика подавай, и чтобы ничего не менялось!
Андрей Пионтковский. Фото с сайта www.pankisi.info

И. Каримов, В. Путин и другие

Андрей Пионтковский, 20.05.2005

Поддержав Ислама Каримова в ходе событий в Узбекистане, путинский режим вновь в который раз подтвердил свою неразрывную, кровную, социальную, ценностную связь с одиозными и обреченными режимами и лидерами.

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