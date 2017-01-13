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Люди Кремля не на шутку испугались перемещения Майдана в Москву на Болотную. Это можно почувствовать по тому кликушеству в политических ток-шоу, которое мы наблюдаем уже вторую неделю на наших федеральных каналах. До людей Кремля, кажется, дошло, что "Дождь" стал своего рода неподконтрольным фактором формирования неподконтрольного гражданского общества.
Люди Кремля не на шутку испугались перемещения Майдана в Москву на Болотную. Это можно почувствовать по тому кликушеству в политических ток-шоу, которое мы наблюдаем уже вторую неделю на наших федеральных каналах. До людей Кремля, кажется, дошло, что "Дождь" стал своего рода неподконтрольным фактором формирования неподконтрольного гражданского общества.
Опрос зрителей телеканала "Дождь" о возможности сдачи Ленинграда вызвал бурю. Профессиональные патриоты беснуются, руководство канала заявляет, что против "Дождя" развязана клеветническая кампания. Либеральная публика спорит о том, уместны ли запреты на обсуждение сложных исторических тем. Скандал в цитатах.
Опрос зрителей телеканала "Дождь" о возможности сдачи Ленинграда вызвал бурю. Профессиональные патриоты беснуются, руководство канала заявляет, что против "Дождя" развязана клеветническая кампания. Либеральная публика спорит о том, уместны ли запреты на обсуждение сложных исторических тем. Скандал в цитатах.
Дима Песков и Маша Захарова, две "говорящих головы" российской власти, заступились за телеканал "Дождь", чье вещание в украинском телеэфире прекращается из-за нарушений законодательства страны-вещателя. Я, кстати, вовсе не собираюсь бросаться камнями в "Дождь" за эти нарушения. "Дождь" - российский телевизионный канал, который естественным образом живет по законам своей страны. Отказаться от демонстрации географических карт этой страны, на которых в качестве российской территории обозначен украденный Крым, не так-то просто. Не проговориться о российско-украинской "границе" внутри Украины, между Херсонской областью и Крымом, и того труднее. И так далее.
Для меня удивительно не то, что "Дождю" запретили вещать в Украине, а то, что до сих пор в телевизионном эфире воюющей с Россией страны есть каналы государства-агрессора. Думаю, разрешить им вещать можно будет только после восстановления территориальной целостности нашей страны и суда над российскими военными преступниками - пусть даже местом этого процесса будет Москва, а не Киев. Я даже готов к компромиссу - включить во время этого процесса "Дождь" или НТВ: пусть дают в прямом эфире показания Путина, Лаврова без сигары и спящего Медведева. А мы посмотрим - даже без субтитров на украинском и с рекламой "Газпрома", если такой еще будет существовать.
Меня куда больше поражают Дима и Маша, которые рассказывают нам об украинской "деструкции". Да, Дима и Маша, сегодня "Дождь" можно увидеть в любом украинском телевизоре. А в каком таком российском телевизоре можно увидеть "Дождь"? В окне весной?
Наглость российских чиновников иногда выходит за границы обыкновенной логики. Они превратили маленький новостной канал в резервацию для московской публики, считающей себя интеллигенцией, выгнали этот канал отовсюду, откуда это только возможно было сделать, но возмущаются из-за украинской "деструктивности". Интересно, а знают ли Дима и Маша, в скольких российских городах кабельные операторы дают своим подписчикам возможность подключиться к "Дождю"? В целых пятнадцати! Вы не включите "Дождь" ни в Петербурге, ни в Хабаровске, ни в Чите, ни в Уфе, ни в Челябинске, ни в Кемерове, ни в Ярославле, ни во Владимире, ни в Грозном, ни в Туле, ни в Орле. Простите меня, Дима и Маша, но в Израиле больше городов, в которых можно смотреть "Дождь", чем в России. А вы заняты "украинской деструктивностью" и жалобами в ОБСЕ. Займитесь лучше собой.
Но вы не займетесь. Потому что если бы российское телевидение было таким, как "Дождь" (даже при всей осторожности и осмотрительности канала), если бы миллионы россиян слышали хотя бы то, что говорят Белковский и Невзоров, а не ту параноидальную чушь, которую городите вы, Дима с Машей, вместе со всей вашей ратью киселевых, соловьевых и петьтолстых, то не были бы вы уже никакими пресс-секретарями, а ваши шефы давно сидели бы не в кабинетах, а на той самой скамье подсудимых, картинку которой я рассчитываю еще посмотреть на "Дожде". Но какие бы глупости вы ни говорили и кого бы вы сейчас ни обвиняли в нарушении свободы слова, рано или поздно вы обязательно увидите эту картинку. И даже будете участвовать в ее создании. Надеюсь, не в качестве свидетелей.
Капля камень точит.
Очень хочется нам иметь независимое телевидение, которое бы нас любило, - и уже скоро мы издадим об этом указ. И где-нибудь по соседству с "Дождем" разместится ордена Почета Общественный телевизионный канал "Ливень" имени Д.А. Медведева - и будет наконец-то показывать то, что понравится Д.А.
Дмитрия Анатольевича приглашают на выход, и в этом смысле его выступление в "Дожде" могло стать прощальным приветом всем, кто в него так верил и надеялся, кто его защищал. А поцелуй в щеку, нанесенный напоследок гендиректором, - актом гражданского мужества и журналистским подвигом.