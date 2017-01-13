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Миром правит глупость: мысль заезженная, но до чего ж верная. Глупость и начальственное рвение. А ежели говорить о чувствах, то миром правят и они. Причем непременно оскорбленные чувства, и вот два примера, похожих до степени полного неразличения. Трехгодичной давности и самый свежий.

Тогда, года три назад, телеканал "Дождь" вырубали из российских кабельных сетей. На том основании вырубали, что журналисты увлеклись наукой историей и задались вопросом: а надо ли было удерживать город Ленинград и не лучше ли было отдать его немцам, спасая жителей от оптовых блокадных смертей? За этот, прямо скажем, не вполне корректный вопрос (Гитлер не сильно рвался брать город, а если бы взял, то оккупанты наверняка занялись бы массовыми убийствами) телеканал расплатился по полной программе.

Ответ последовал незамедлительно. Операторы, как сговорившись, начали в авральном порядке изымать "Дождь" из своих пакетов. Питерские депутаты накатали донос генпрокурору. Из Роскомнадзора почтальон принес телевизионщикам "профилактическое письмо" с угрозами в дальнейшем лишить лицензии, а Жириновский советовал с этим делом не медлить. Пресс-секретарь Песков утверждал, что со своим опросом интервьюеры перешли все грани допустимого. Замминистра связи Волин обзывал проштрафившихся вопрошающих "идиотами".

И дело тут было, понятно, не в том, что начальство с присущими ему операторами кабельных сетей глубоко разбиралось в проблеме и давно решило ее для себя. Для себя начальство давно уже решало иную задачу: нужен России независимый телеканал или не нужен. Начальство вставало с колен, рывком подтаскивая за собой слабо упирающихся сограждан, и в этой ситуации безнаказанное существование "Дождя" вызывало оторопь у властей предержащих. Тут-то и подоспел вопрос про блокаду, и Знамя Победы, водруженное в те дни какими-то оскорбленными верхолазами над офисом "Дождя", вроде символизировало окончательный триумф государства в поединке со свободой слова и российским законодательством.

Однако скоро выяснилось, что мародерствовать со знаменем куда легче, чем взять и отменить "Дождь". Во-первых, приближалась Олимпиада, на фоне которой даже антигейскую пропаганду, как в Берлине 1936-го, приходилось временно прикрывать, не то что репрессировать вольнолюбивое СМИ. Во-вторых, грамотно в создавшихся условиях повели себя руководители "Дождя". Они удалили вопрос, они извинились перед обиженными, они учинили патриотический марафон "Любить Родину" и, в общем, отделались легко. Штрафом в качестве компенсации морального вреда.

А после, летом и осенью прошлого года, этот сюжет завершился окончательно и в той фантасмагорической манере, какая типична только для нас, за что мы и любим нашу страну - истинное отечество победившего Кафки. Сперва лучшие люди России, тогдашний глава путинской администрации Иванов и до сих пор служащий министром культуры Мединский установили в Питере памятную доску маршалу Маннергейму - видному участнику ленинградской блокады. Затем неравнодушные граждане облили доску краской и изрубили топором. В итоге маршала демонтировали, Иванова сняли, а сама история стала одним из ярких эпизодов российской жизни в репортажах "Дождя".

Теперь над телеканалом снова нависли правительственные тучи, но беда пришла откуда не ждали. Вчера стало известно, что в рамках борьбы с небратьями Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины обязал местных провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию "Дождя". Среди причин называются как чисто юридические, связанные с нарушением рекламного законодательства, так и политические. Журналисты, выяснилось, демонстрируют у себя в эфире неправильную карту, на которой Крым принадлежит России, и "размещают высказывания", попирающие "территориальную целостность украинского государства". А еще пересекают границу приплывшего в родную гавань полуострова не с той стороны.

Собственно, это тот же Кафка, но вид сбоку, из соседнего государства, а также опять-таки из Москвы, что проявляется по-всякому. В негодующих комментариях Володина и володинских клевретов. В откликах того же Пескова, который называет, вы не поверите, решение Киева "продолжением деструктивной линии украинской стороны". В заявлении Марии Захаровой, которая грозит жалобой в ОБСЕ и с поразительной точностью характеризует это событие как "парадоксальный акт цензуры". Золотые слова!

Ну сами посудите, единственное в России электронное СМИ, профессионально и объективно транслирующее русскоязычной аудитории картинки и тексты из соседней страны, начиная с Майдана, через месяц будет на Украине запрещено. Да, и в Украине тоже. Это бесценный подарок и Путину, и Пескову, и Лаврову, и Захаровой, и готовят его, тщательно упаковывая в юридические нормы, сами жертвы агрессии. Не то агенты российского влияния, пробравшиеся в святая святых - в Национальный совет по телевидению и радиовещанию. Парадокс, да и только, и просто слов нет комментировать эту поразительную новость, но все-таки соберемся с духом и отыщем подобающие слова.

Понятно, что Россия для них, для украинцев, враг и чувства их оскорблены войной и аннексией, но надо же уметь отличать ненавистников от новостников. Нелюдей от людей, явно или втайне жертвам аншлюса сочувствующих и из последних сил старающихся доносить до так называемого "русского мира" правдивую информацию. Понятно, что глобус Украины заметно отличается очертаниями от глобуса РФ, но надо же осознавать, в каких условиях работают наши журналисты. Понятно, что лучше бы им приезжать в Крым из Киева, однако речь ведь идет не о диверсантах, но о журналистах "Дождя".

О тех, кто информирует общество о положение дел в тех или иных частях света. Порой с риском для жизни. И если репортеру, возьмем пример с потолка, поручено описать судетские нравы образца 1942 года, то они туда и едут, в Судеты, через любую доступную границу. В конце концов если украинцы реально стремятся в Европу, то не надо бы им ни нарушать общеизвестных канонов, касающихся азов журналистской работы, ни отталкивать немногих оставшихся в одичавшей России друзей и сочувствующих. Это неправильно - и с юридической, кстати, точки зрения, и с политической. Это нерасчетливо и глупо.

Впрочем, сказано уже давно, аж в первом абзаце: миром правит глупость. Глупая злоба, но и глупая отходчивость, что внушает некоторые надежды. Обернулся же первый наезд на "Дождь" вторжением в Ленинград маршала Маннергейма, то есть ясным доказательством того, что начальству российскому на самом деле плевать на все и на всех. В том числе и на блокадников.

Хочется верить, что схожую беспринципность, на свой лад, проявят и украинские власти. Осознав нелепость запретительного постановления и вред, который они наносят сами себе. Осознают и отменят дурацкое решение, способное порадовать только злорадно недоумевающих врагов.