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В Кремле подбирают женскую кандидатуру для участия в президентских выборах. Источники в кремлевской администрации сообщили "Ведомостям", что рассматривается 5-7 кандидатур. Среди них три функционерки "Справедливой России": председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

По словам кремлевских источников, с Петеляевой провели предварительные переговоры. Сама она сказала изданию, что не получала "официального предложения", но ей интересно поучаствовать: "Есть социальный запрос на женщин в политике, это повысит интерес к предсказуемым выборам".

Другой источник "Ведомостей" сообщил, что согласована кандидатура беспартийной женщины. Еще один близкий к Кремлю собеседник назвал идеальным кандидатом Ксению Собчак. "Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос - решится ли она", - приводит его слова газета.