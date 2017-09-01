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Также: Выборы, Президент, Россия, Политика | Персоны: Ксения Собчак, Владимир Путин

новость "Ведомости": Путину подбирают соперницу на выборах

01.09.2017
Ирина Петеляева. Фото с личной ФБ-страницы
Ирина Петеляева. Фото с личной ФБ-страницы
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В Кремле подбирают женскую кандидатуру для участия в президентских выборах. Источники в кремлевской администрации сообщили "Ведомостям", что рассматривается 5-7 кандидатур. Среди них три функционерки "Справедливой России": председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

По словам кремлевских источников, с Петеляевой провели предварительные переговоры. Сама она сказала изданию, что не получала "официального предложения", но ей интересно поучаствовать: "Есть социальный запрос на женщин в политике, это повысит интерес к предсказуемым выборам".

Другой источник "Ведомостей" сообщил, что согласована кандидатура беспартийной женщины. Еще один близкий к Кремлю собеседник назвал идеальным кандидатом Ксению Собчак. "Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос - решится ли она", - приводит его слова газета.

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01.09.2017
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