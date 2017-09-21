О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Election/m.264152.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Election/m.264152.html
Также: Выборы, Президент, Россия, Политика | Персоны: Ксения Собчак, Наталья Синдеева, Михаил Зыгарь, Станислав Белковский, Антон Красовский, Мария Баронова

новость Принцесса и грезы

ВВС: Собчак ищет руководителя предвыборного штаба президентской кампании
21.09.2017
Ксения Собчак. Фото с личной страницы
Ксения Собчак. Фото с личной страницы
Реклама

Телеведущая Ксения Собчак собирается участвовать в президентских выборах 2018 года, сообщает Би-Би-Си. Она уже ищет руководителя предвыборного штаба.

По данным Би-Би-Си, возглавить свой предвыборный штаб Собчак предлагала, в частности, гендиректору канала "Дождь" Наталье Синдеевой,экс-главреду "Дождя" Михаилу Зыгарю, создателю фонда "Спид.Центр" Антону Красовскому, экс-руководителю правозащитного отделения "Открытой России" Марии Бароновой, политтехнологу Станиславу Белковскому и журналисту Роману Суперу. Однако все они телеведущей отказали. Они также на стали подтверждать Би-Би-Си, что получали от Собчак подобные предложения

Выдвинуться кандидатом телеведущей предложили в администрации президента, рассказали источники Би-Би-Си. При этом финансирования Собчак не обещали, так что неизвестно, на какие средства она собирается вести предвыборную кампанию. "При встрече она рассказывает, какая это важная история, что женщина поборется за президентский пост, как это важно для развития страны, - рассказал один из тех, кому телеведущая предлагала пост главы ее штаба. - При этом Собчак подчеркивает, что ее кампания не должна быть политической".

В администрации президента воздерживаются от официальных комментариев. "Участие Собчак в президентских выборах рассматривается как один из вариантов кампании", - подтвердил близкий к администрации президента источник. Бывший федеральный чиновник, также попросивший об анонимности, заявил Би-би-си, что в Кремле препятствовать выдвижению Собчак никто не собирается, но это может произойти только по ее собственному решению.

Сама Собчак не подтвердила, что пойдет на выборы, но и не отрицала этого. Информацию о том, что она примет участие в выборах и что это согласовано с Кремлем, телеведущая назвала "провокацией, связанной с другим проектом". "У меня есть проект, он журналистский, но связан с политикой тоже. Я хочу о нем говорить тогда, когда я захочу о нем говорить", - заявила Собчак. Она не уточнила содержание проекта, отметив только, что обсуждала его с Синдеевой.

1 сентября "Ведомости" сообщили, что Кремле подбирают женскую кандидатуру для участия в президентских выборах. По словам источников в администрации президента рассматривается 5-7 кандидатур. Один из близких к Кремлю источников назвал Собчак идеальным кандидатом. "Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос - решится ли она", - приводила его слова газета.

Собчак расценила эту публикацию как "вброс с целью дискредитации". "Я человек независимый и ни с какой "апешечкой" (администрацией президента. - Ред.) и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь", - написала журналистка в Инстаграме.

Оставить комментарий Обсудить
21.09.2017
новость Новости по теме
01.09.2017 "Ведомости": Путину подбирают соперницу на выборах →
23.03.2015 В центре Москвы вывесили баннер с матерными цитатами Собчак →
16.03.2015 Собчак опровергла сообщения об эмиграции →
Фото и Видео
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
27198
Play own
Российские выборы в Киеве
24870
Play own
Касьянов и Навальный идут в Думу
24029
Play own
Апелляция Пивоварова
Реклама
Выбор читателей
новость Гибель МН-17: JIT не отступит
Боевик ДНР с игрушкой погибшего пассажира Boeing-777. Фото: news.pn
статья Любовь и "Смерть Сталина"
Илья Мильштейн
новость Лидер Литвы повергла русских в бегство
Даля Грибаускайте. Фото: president.lt
новость Баннеры против "Матильды"
Баннер на автобусе во Владивостоке. Фото: instagram.com/news.vl
статья Черные идут
РЕКЛАМА
новость ЦБ санирует Бинбанк
Отделение Бинбанка. Фото: binbank.ru
новость Ролик об агенте Путине
Морган Фримен в ролике Комитета расследования действий России
в блоге Преемник Киже
383
новость Генштаб: Исламистов натравили США
Боевики "Джабхат фатах эш-Шам". Источник: hate-speech.org
новость В Москве задержаны мигранты
Протест мигрантов у ТЦ "Москва". Кадр "Дождя"
новость Подробности инцидента на "Лужском"
Вертолет Ка-52. Фото: oboronprom.ru
новость "Матильда": предъявлены обвинения в поджоге
Александр Калинин. Фото с личной ВК-страницы
статья Солидарность во Львове: ВИДЕО
Марш солидарности во Львове. Кадр "Граней"
статья Поклонский уклон
Виталий Портников. Courtesy photo
новость ФСБ против Google Global Cache
Сервер. Фото: google.com
в блоге Будь смелей, бизнесмен!
383
новость Последнее слово Умерова
Ильми Умеров после слушаний 20.09.2017. Кадр видео Айше Умеровой
новость Случайные жертвы учений
Инцидент на полигоне "Лужский". Кадр видеозаписи
новость Беслан: решение ЕСПЧ в силе
Акция матерей Беслана, 01.09.2016. Фото Елены Костюченко
в блоге Где ты, наследник?
383