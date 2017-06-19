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В авторитарной стране, где результаты выборов более или менее известны задолго до дня голосования, оппозиция бывает двух видов. Системная и несистемная. Вписанные в элиту фрондеры, расположившись на ветвях законодательной, изредка исполнительной власти, успешно обменивают свой дозволенный протест на кормление из государственной казны. В элиту не вписанных никуда не допускают, задерживают при выходе из дома, избивают на площадях, сажают, убивают. Прикармливают или карают для простоты опознавания. Дабы независимый эксперт не перепутал системного оппозиционера с несистемным.

А еще имеется Евгений Ройзман, чья политическая судьба, сбивая с толку экспертов, ни в какие рамки не вписывается.

Созданный им фонд "Город без наркотиков" по методике жестокого обращения с людьми вполне соответствовал укорененным в отечестве нравам. С властью они совпадали в главном: в абсолютном презрении к праву, соединенном с твердым убеждением в том, что цель оправдывает средства. При этом сам социально близкий Кремлю Ройзман, с его бунтарским характером, личной храбростью и несомненной харизмой, все-таки сильно отличается от всех так или иначе связанных с властью граждан. И то обстоятельство, что ему разрешили избираться и стать избранным мэром Екатеринбурга, почти не повлияло на его убеждения и деятельность.

Он участвует в пикете, организованном в защиту болотных узников. Невосторженно отзывается о цензуре в СМИ и даже о российской войне в соседнем государстве. В своем городе считает необходимым выступить на митинге против коррупции, отчасти поддержав Навального. В его кабинете на том месте, где должен висеть президент Владимир Владимирович, располагается портрет поэта Бродского.

Он уникален, этот полусистемный Ройзман. Оттого игры в политику, куда его пытаются вовлечь разные партийные лидеры, постоянно сопровождаются скандалами, которые развиваются по одной и той же схеме. Сперва системные оппозиционеры, вроде бы договорившись с Кремлем, заносят его имя в свои списки, но затем начальство начинает морщиться и брать ходы назад, и тут выясняется, кто чего стоит в элитных кругах.

Так, лет десять назад Миронов и его справедливоросы выдвинули было Ройзмана первым номером по Свердловской области, однако скоро его оттуда убрали, повинуясь приказу. Четыре года спустя Евгения Вадимовича позвали в "Правое дело", что кончилось совсем уж печально. У лидера партии, не вполне сговорчивого олигарха Прохорова "Правое дело" отобрали, и он ушел, сурово заклеймив напоследок "кукловода" Суркова.

А в наши дни, когда присмиревший олигарх прощается с лучшим своим медиаактивом, в привычном уже конфликте участвует "Яблоко". Правда, на местном уровне, но за кресло губернатора, которое в табели о рангах оценивается куда выше, нежели депутатское. Потому ни малейшего удивления не вызывает такой вроде немыслимый разворот сюжета, когда председатель регионального отделения партии вдруг учиняет буйство и вместе с большинством делегатов уходит из зала и из "Яблока". Не до конца ясным остается, что заставило его восстать и высказаться против Ройзмана в присутствии самого Явлинского, идет ли речь о местной интриге или снова вмешалась Москва, но это детали. Суть дела заключается в том, что у популярного в народе мэра, если ему удастся пройти предвыборный фильтр, есть реальные шансы побороться за должность с ушедшим в досрочную отставку ради переизбрания врио губернатора Куйвашевым. Больше ни у кого из кандидатов ни малейших шансов нет.

То есть на кону довольно серьезная ставка. Куйвашев, протеже Собянина, ушел, чтобы вернуться; должность ему обещана на самом верху, и это значит, что Ройзман для него - нечто вроде Навального для Путина, с поправкой на губернские масштабы. Реальной конкуренции, как и повсюду, за исключением разве что Москвы, на этих выборах быть не должно. С другой стороны, конкурент Куйвашева, в отличие от всяких столичных смутьянов, не какой-то там несогласный, занятый саморекламой, а мэр города. Номенклатурный, как ни крути, товарищ. А это слегка усложняет задачу, которую высшая власть поставила перед местной: борца с наркотиками на выборы не пускать.

Приходится что-то выдумывать, закошмаривая региональных "яблочников", но Явлинский не сдается, столичный федеральный совет партии все равно выдвигает Ройзмана. Ну и на всякий случай ПАРНАС тоже готов его поддержать. То есть жизнь в форме вялотекущего скандала еще теплится там, на родине Бориса Ельцина, и в этом можно усмотреть некую обнадеживающую символику, если возникнет желание. Хотя можно и не усматривать, желания-то никакого нет.

Скорее на примере Ройзмана обнаруживается иная закономерность. Наблюдая его мытарства, легко заметить, как неуклонно сжимается пространство, на котором действует полусистемный политик, некогда депутат Госдумы. Сначала в недолговечном союзе с Мироновым, который по заказу путинской администрации отращивал левую ногу партии власти. Позже в партии олигарха, создание которой тоже ведь было согласовано с руководством. Теперь вот "Яблоко" и ПАРНАС, влачащие призрачное легальное существование. А больше, похоже, никого и не осталось.

Впрочем, взглянуть на происходящее можно и по-другому. Тревожными глазами начальства, которое неустанно год за годом очищает кабинеты от врагов, буквально до мышей зачищает, а они все не успокаиваются, лезут и лезут. Уж и "Яблока" практически никакого нет, и Гудковы изгнаны, и всюду, куда ни плюнь, одни системные оппозиционеры, но ни минуты отдыха у несчастного правящего класса в авторитарной стране, где результаты выборов более или менее известны задолго до дня голосования, нет и не предвидится. Все время надо кого-то давить, и в этих неустанных трудах проходит уже второе десятилетие. Истинно рабы на галерах.