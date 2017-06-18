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Также: Выборы, Регионы, Партии, Россия, Политика | Персоны: Евгений Ройзман

новость ПАРНАС выдвинула Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области

18.06.2017
Евгений Ройзман. Кадр видео с личного youtube-канала
Евгений Ройзман. Кадр видео с личного youtube-канала
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Свердловское областное отделение ПАРНАС единогласно выдвинуло мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы региона от своей партии. Об этом сообщает Интерфакс.

"У Ройзмана могут возникнуть сложности с выдвижением от партии "Яблоко", поэтому выдвинули его от нашей партии", - пояснил такое решение функционер ПАРНАС Максим Верников. Если выдвижение от "Яблока" сорвется, продолжил он, мэр Екатеринбурга сможет пойти на губернаторские выборы от ПАРНАС; если же "Яблоко" также выдвинет его - у ПАРНАС своего кандидата на выборах не будет.

Сам Ройзман рассказал "Эху Москвы", что предложения выдвинуться поступали ему не только от ПАРНАС, но и от других партий. "Я очень благодарен всем, но с "Яблоком" все-таки мы сейчас попробуем все сделать до конца", - заметил он. Ройзман добавил, что предпочел бы идти на выборы самовыдвиженцем, однако ситуация в регионе этого не позволяет.

В субботу региональная конференция "Яблока", посвященная выдвижению Ройзмана в кандидаты, сорвалась из-за отсутствия кворума. За час до начала мероприятия лидер областного отделения партии Юрий Переверзев объявил в присутствии представителя избиркома, что вместе с еще девятью делегатами вышел из партии в знак протеста против "навязанной им кандидатуры". Он добавил, что Ройзман уже не имеет такого рейтинга популярности, какой был у него четыре года назад при выдвижении в мэры, а кроме того, "не наладил отношения" с отделением "Яблока" и не представил свою программу.

Прибывший в Екатеринбург основатель партии Григорий Явлинский предположил, что Переверзев подвергся давлению властей "в той или иной форме - шантажа ли, подкупа, обязательств того или иного вида".

В итоге выдвижение Ройзмана вынесено на обсуждение центрального бюро партии. Как передает Интерфакс, заседание назначено на среду, 21 июня.

Губернаторские выборы в Свердловской области пройдут 10 сентября. Кремль выдвинул на них действующего и.о. губернатора Евгения Куйвашева.

В сентябре прошлого гора беспартийный Ройзман публично поддержал "Яблоко" на выборах в Госдуму.

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18.06.2017
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