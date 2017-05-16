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Также: Выборы, Регионы, Партии, Политика, Россия | Персоны: Евгений Ройзман

новость Ройзман выдвинется в губернаторы Свердловской области от "Яблока"

16.05.2017
Евгений Ройзман. Фото с сайта Znak.Com
Евгений Ройзман. Фото с сайта Znak.Com
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Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман собирается выдвинуться на выборы губернатора Свердловской области от партии "Яблоко". Об этом мэр города написал в своем Фейсбуке.

"Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской Области от "Яблока". Григорию Явлинскому - спасибо за позицию и поддержку", - заявил Ройзман.

Ройзман считался одним из наиболее вероятных оппонентов Куйвашева. До этого свердловсие СМИ уже сообщали о возможности его выдвижения от "Яблока".

В сентябре прошлого гора Ройзман публично поддержал "Яблоко" на выборах в Госдуму.

17 апреля президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Свердовской области Евгения Куйвашева и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. Выборы нового губернатора состоятся в единый день голосования 10 сентября.

19 апреля Куйвашев заявил, что собирается принять участие в выборах.

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16.05.2017
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