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Также: Выборы, Регионы, Партии, Политика, Россия | Персоны: Евгений Ройзман, Григорий Явлинский

новость Нерушимый яблок

В Екатеринбурге сорвана конференция "Яблока" по выдвижению кандидатуры Ройзмана
17.06.2017
Евгений Ройзман. Фото с сайта Znak.Com
Евгений Ройзман. Фото с сайта Znak.Com
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В Екатеринбурге региональная конференция партии "Яблоко" по выдвижению Евгения Ройзмана кандидатом на пост губернатора Свердловской области отменена из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает Ура.Ру.

За час до начала конференции председатель регионального отделения Юрий Переверзев собрал делегатов и в присутствии представителя избиркома объявил, что он и девять делегатов вышли из партии в знак протеста против "навязанной им кандидатуры".

"В Москве ошибочно считают, что Евгений Ройзман сохранил прежний рейтинг популярности, который у него был на момент выдвижения в мэры Екатеринбурга четыре года назад", - пояснил Переверзев. Он отметил, что Ройзман "не наладил отношения" с отделением партии и не представил свою программу.

Присутствующий на собрании лидер партии Григорий Явлинский предположил, что на главу отделения надавили местные власти. "Предполагаю, что на Переверзева было оказано давление в той или иной форме - шантажа ли, подкупа, обязательств того или иного вида", - сказал Явлинский.

Лидер "Яблока" заявил, что выдвижение кандидата в губернаторы состоится на федеральном бюро партии. Помимо Ройзмана будет рассмотрена и кандидатура предпринимателя, члена партии Сергея Тюрикова, который накануне конференции также заявил о желании принять участие в губернаторских выборах.

"Я не вижу никакого раскола, идеологического раскола в нашей партии нет. Люди периодически выходят из партии, мы желаем им всего хорошего. Все живые люди. Подобные дискуссии наблюдаются у нас и в ряде других городов", - отметил Явлинский.

"То, что это может произойти, мы знали с самого начала, но никто и не говорил, что будет легко. Мне очень приятно, что Явлинский снова подтвердил свою репутацию и держит слово", - заявил сам Ройзман, также присутствовавший на собрании.

16 мая глава Екатеринбурга Ройзман заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Свердловской области от партии "Яблоко". Ройзман считался одним из наиболее вероятных оппонентов врио главы региона Евгения Куйвашева.

В сентябре прошлого гора беспартийный Ройзман публично поддержал "Яблоко" на выборах в Госдуму.

17 апреля президент Владимир Путин принял досрочную отставку Куйвашева и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. Выборы нового губернатора состоятся в единый день голосования 10 сентября.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
17.06.2017
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