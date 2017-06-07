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Нельзя отменять губернаторские выборы, Основной закон запрещает, но если очень хочется, то можно. Нельзя идти на третий срок, Богородица не велит... то есть опять-таки Конституция, однако это не преграда. "Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его", это прямая цитата из той же книжки, выше уже упомянутой, и вот тем не менее. У экстремистов, террористов, а также разжигателей розни и прочего сепаратизма отчего не отобрать паспорта, если президент решил, что они недостойны? А пока закон, отменяющий конституционную норму, не принят, годятся и другие способы отъема гражданства. Допустим, папа смертника представил заведомо ложные сведения о себе - и этого достаточно, чтобы и отца, и сына более не считать россиянами. Почему? Ну, так суд решил.

Вопрос принципиальный.

В свободной стране свободный человек самостоятельно определяет, желает он или не желает быть гражданином своего государства. В стране несвободной, вроде той, откуда мы все родом, за исключением племени младого, это определяло начальство. Лишением гражданства там наказывали, хоть это и звучало парадоксом: вам, дескать, товарищ, дозволено покинуть концлагерь без права на возвращение. Или вы уже уехали, господин писатель, но за границей плохо себя вели, оттого за действия, порочащие высокое звание, лишаетесь гражданства. Маленький человек был частной собственностью большого социалистического государства, и оно решало, что с ним делать. Удерживать в границах большой зоны, изредка выпускать, посадить, выкинуть за ненадобностью или по той причине, что данный гражданин распространяет вредоносные идеи, а расстреливать его политически нецелесообразно.

В России нынешней так обращаться с соотечественниками пока невозможно, но первые шаги в этом направлении уже делаются. Как обычно, с Конституцией единоборствует сам Владимир Владимирович. Да и кому, если не гаранту, заниматься этим важнейшим делом?

Осенью 2004 года он объяснял необходимость упразднения выборов региональных руководителей трагедией в Беслане. Семь лет спустя выяснилось, что они заранее договорились с Медведевым временно поменяться местами, и тут уж по совести нечего было возразить, хотя многие попытались. Теперь Путин увлекся гражданами. В апреле президент предложил подумать о законопроекте, позволяющем отнимать паспорта у злодеев, и спустя несколько дней лидеры всех четырех парламентских фракций (как по команде, да) указанный законопроект внесли. А вчера, встречаясь со спикером Володиным, он эту тему развил.

"У нас, - известил президент спикера, - когда люди приходят в армию, произносят присягу. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее". Спикер понял собеседника с полуслова. Он заговорил про "ответственность" и "обязательства" приносящего присягу и насчет "поправок", которые можно будет внести в уже прошедший первое чтение законопроект.

Мысль насчет присяги следует оценить по справедливости и признать замечательной. Воображаются примерно такие прокурорские монологи в грядущих судах, где разных смутьянов в массовом порядке будут лишать гражданства. Вы клялись соблюдать законы? Уважать традиции? Гордиться историей? Географией? Природоведением? Клялся или не клялся? В Бобруйск ездил? Ну и так далее, как правильно заметил президент. Вообще если эту путинскую идею грамотно воплотить в жизнь, то откроются такие перспективы и конституционные бездны, что прямо дух захватывает. Никого тогда в России не останется кроме тех, кто торжественно присягнул и слово свое сдержал. Кроме стерильных патриотов.

Непонятно, правда, кто собственно останется, не считая Путина. По поводу Володина уже возникают некоторые сомнения. Потому я бы посоветовал при вынесении приговоров клятвопреступникам соблюдать известную осторожность, чтобы не обезлюдели российские села и города. Отделяя, так сказать, овец от козлищ и временно оступившихся, но социально близких граждан от закоренелых врагов.

Чтобы не вышло накладок, как например с олигархами и простыми миллионерами, которых власть захотела поголовно обратить в патриотов, приняв в 2014 году закон о деофшоризации, а они побежали из России. То ли из жадности, то ли от страха, что здесь последнее отберут. В итоге страна недосчиталась многих миллиардов в разных твердых валютах, при том что в кризисные времена это деньги совсем не лишние. Утечка мозгов по итогам спецоперации "Клятва" тоже может оказать болезненное воздействие на экономику РФ. Русофобы, национал-предатели и прочие либералы, которые заведомо не пройдут проверку на патриотизм, - они ведь в большинстве своем умные, гады. Без них остающимся жить станет, разумеется, гораздо спокойней, но и скучней. Так что, может, и не надо лишать гражданства и выгонять их всех подряд, а некоторых оставить и даже время от времени прикармливать, вот как артистов. Хуже не будет, мне кажется.

Впрочем, едва ли нужно сомневаться в мудрости правителя и лезть к нему с непрошеными советами. Уточняя Основной закон, он все-таки редко ошибается. Что же касается вопросов гражданства, то в концов концов Владимиру Владимировичу с его карательными органами видней, кто у нас экстремист, кто россиянин. Бывает даже, что человека объявляют террористом и приговаривают, как Олега Сенцова, но вместе с тем настойчиво и небезуспешно переводят в российское подданство, словно какого Жерара Депардье. Умом это все не понять, но законы не для того попираются и переписываются, чтобы их постигали. Законы попираются и переписываются для того, чтобы им подчинялись, в чем и состоит глубокий замысел. Не отступим же от него ни единой долькой и поклянемся, что будем верны.