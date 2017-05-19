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Госдума приняла в первом чтении законопроект о лишении гражданства осужденных по "террористическим" и "экстремистским" статьям Уголовного кодекса. Информация об этом появилась в карточке законопроекта на сайте Госдумы.

За законопроект проголосовали 398 депутатов, противников инициативы и воздержавшихся не было.

В законопроекте предлагается внести поправки в статью 22 закона о гражданстве, расширив основания для отмены судом решения о его приобретении. Сейчас эта норма предусматривает отмену решения о предоставлении гражданства лишь в том случае, если это решение принималось на основании подложных документов или заведомо ложных сведений и этот факт установлен судом.

В случае принятия поправок можно будет лишить гражданства человека, в отношении которого вступил в законную силу обвинительный приговор по статьям 205 (терроризм), 205.1 (содействие терроризму), части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму в СМИ или интернете), 205.3 (обучение терроризму), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней), 206 (захват заложника), 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), части 4 статьи 211 УК (угон воздушного судна, водного или железнодорожного судна с совершением теракта), 281 (диверсия), 361 (международный терроризм). Это же касается осужденных по статьям 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват или удержание власти), 279 (вооруженный мятеж), 360 (нападение на лиц и учреждения,пользующиеся международной защитой), если их совершение "сопряжено с осуществлением террористической деятельности".

Гражданства лишать будут также тех, кого осудили по "экстремистским" статьям: 282.1 (организация экстремистского сообщества), 282.2 (организация деятельности экстремистской организации), 282.3 (финансирование экстремизма). В этом списке отсутвуют статьи 280 (призывы к экстремистской деятельности), 280.1 (призывы к сепаратизму), 282 (разжигание ненависти либо вражды), по которым чаще всего преследуют за публикации в интернете.

Осужденные экстремисты и террористы будут считаться "предоставившими ложные сведения" при принятии в гражданство и "не имевшими намерения нести обязанности, установленные законодательством". В проекте говорится, что целью приобретения гражданства для таких людей "являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя".

В то же время исключение из гражданства не может быть применено к осужденным, которые не имеют иного гражданства или "гарантий на его приобретение".

Согласно новым поправкам в статью 38 закона о гражданстве копии приговоров осужденных "экстремистов" и "террористов" должны будут направляться судом первой инстанции в МВД в пятидневный срок со дня вступления в силу.

Законопроект о лишении гражданства "террористов" и "экстремистов" был внесен в Госдуму 21 апреля. Подписи под документом поставили лидеры всех четырех фракций нижней палаты парламента: Владимир Васильев ("Единая Россия"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов ("Справедливая Россия") и Геннадий Зюганов (КПРФ). Кроме того, соавторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая, председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

Первая редакция законопроекта была внесена в Госдуму 18 апреля, но через два дня она была отозвана из-за технических ошибок.

Документ внесли в Госдуму всего несколько дней спустя после того, как по теме выступил Владимир Путин. Комментируя действующую в Казахстане норму о лишении гражданства лиц, воевавших в вооруженных исламистских группировках, глава государства 12 апреля заметил: "В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства". В ближайшее же время, добавил Путин, будет подготовлен соответствующий законопроект.

Принудительное лишение гражданства прямо запрещено частью 3 статьи 6 Конституции. Между тем в первоначальных редакциях "пакета Яровой" такая мера предусматривалась для лиц с двойным гражданством, которые осуждены по "террористическим" статьям УК либо устроились на работу в иностранные армии, правоохранительные структуры или суды. Кроме того, лишать гражданства предлагалось сотрудников международных НПО, в которых Россия не представлена.

Эти новеллы, однако, вызвали серьезную критику, и после первого чтения их из "пакета Яровой" исключили.

Между тем лишение гражданства недавно уже применялось к подозреваемым в терроризме. 21 апреля МВД после соответствующих решений судов лишило гражданства фигурантов дела о теракте в петербургском метро Акбарджона Джалилова и братьев Акрама и Аброра Азимовых. Решение о лишении гражданства МВД объяснило тем, что их отцы, также переставшие быть гражданами России, указали при приеме в гражданство недостоверные сведения.