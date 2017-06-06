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Также: Президент, Госдума, Ксенофобия, Россия, Парламент, Общество, Политика | Персоны: Владимир Путин, Вячеслав Володин

новость Путин предложил ввести присягу при получении гражданства

06.06.2017
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
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Президент Владимир Путин предложил обязать вступающих в российское гражданство приносить присягу. Об этом президент заявил на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

"У нас, когда люди приходят в армию, произносят присягу. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает своё намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать её законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее", - сказал президент.

Володин в ответ пообещал, что Госдума разработает текст такой присяги, опираясь на "международный опыт и наши традиции". По словам главы нижней палаты парламента, за неисполнение присяги могут предусмотреть лишение гражданства.

Ввести присягу при получении гражданства Путин предложил в рамках обсуждения принятого Госдумой в первом чтении 19 мая законопроекта о лишении гражданства осужденных по "экстремистским" и "террористическим" статьям УК. Президент заявил, что по поводу законопроекта "нужно проконсультироваться с Конституционным судом", но сам он "разделяет такую позицию".

В документе предлагается через суд лишать гражданства тех, в отношении кого вступил в силу обвинительный приговор за "экстремистское" или террористическое" преступление. Сейчас суды могут отменять решение о предоставлении человеку гражданства, только если оно принималось на основании подложных документов или заведомо ложных сведений.

При этом лишать гражданства тех, у кого нет другого паспорта или гарантий его получения, по-прежнему будет нельзя.

Законопроект о лишении гражданства "террористов" и "экстремистов" был внесен в Госдуму 21 апреля. Подписи под документом поставили лидеры всех четырех фракций нижней палаты парламента: Владимир Васильев ("Единая Россия"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов ("Справедливая Россия") и Геннадий Зюганов (КПРФ). Кроме того, соавторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая, председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

Первая редакция законопроекта была внесена в Госдуму 18 апреля, но через два дня она была отозвана из-за технических ошибок.

Документ внесли в Госдуму всего несколько дней спустя после того, как по теме выступил Владимир Путин. Комментируя действующую в Казахстане норму о лишении гражданства лиц, воевавших в вооруженных исламистских группировках, глава государства 12 апреля заметил: "В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства". В ближайшее же время, добавил Путин, будет подготовлен соответствующий законопроект.

Принудительное лишение гражданства прямо запрещено частью 3 статьи 6 Конституции. Между тем в первоначальных редакциях "пакета Яровой" такая мера предусматривалась для лиц с двойным гражданством, которые осуждены по "террористическим" статьям УК либо устроились на работу в иностранные армии, правоохранительные структуры или суды. Кроме того, лишать гражданства предлагалось сотрудников международных НПО, в которых Россия не представлена.

Эти новеллы, однако, вызвали серьезную критику, и после первого чтения их из "пакета Яровой" исключили.

Между тем лишение гражданства недавно уже применялось к подозреваемым в терроризме. 21 апреля МВД после соответствующих решений судов лишило гражданства фигурантов дела о теракте в петербургском метро Акбарджона Джалилова и братьев Акрама и Аброра Азимовых. Решение о лишении гражданства МВД объяснило тем, что их отцы, также переставшие быть гражданами России, указали при приеме в гражданство недостоверные сведения.

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06.06.2017
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