О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.261128.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.261128.html
Также: Право, Ксенофобия, Парламент, Общество, Россия, Мир, Политика

новость КС запретил бессрочно удерживать выдворяемых апатридов

23.05.2017
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
Реклама

Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону нормы КоАП, не позволяющие лицам без гражданства, которых выдворяют из страны, обжаловать свое содержание в спецприемниках. Об этом сообщается на сайте КС.

Неконституционными признаны нормы статей 31.7 и 31.9 КоАП, в соответствии с которыми действие постановления о назначении административного наказания прекращается, если его не удалось привести в исполнение в течение двух лет. Из этих положений следует, что выдворяемые апатриды, которых не соглашается принять ни одно иностранное государство, все время до истечения срока давности постановления должны находиться в спецприемниках без права обжаловать лишение свободы.

КС согласился с тем, что оспариваемые нормы не соответствуют части 4 статьи 15 (приоритет международного права), части 1 статьи 17 (признание прав и свобод), статьям 21 (достоинство личности), 22 (свобода и личная неприкосновенность), частям 1 и 2 статьи 46 (гарантия судебной защиты), части 2 статьи 54 Конституции (отсутствие обратной силы закона), а также судебной практике ЕСПЧ.

Суд также отметил, что лица, подлежащие выдворению, поставлены в более невыгодные условия по сравнению с теми, кого решено депортировать. Кодекс административного судопроизводства обязывает суды при депортации назначать иностранцу или апатриду конкретный срок содержания в спецприемнике. Между тем в отношении лиц, подлежащих выдворению, КоАП назначения определенных сроков изоляции не предполагает. "Более того, законом не предусмотрен судебный контроль за законностью и обоснованностью такого содержания, если их выдворение сталкивается со значительными трудностями", - отмечается на сайте КС.

Таким образом, заключает суд, выдворяемые апатриды "не только законодательно поставлены в состояние неопределенности в вопросе о сроках своей изоляции в спецучреждении, но и лишены возможности получения эффективной судебной защиты".

КС обязал Федеральное собрание скорректировать КоАП, обеспечив судебный контроль за сроками содержания в спецприемнике апатридов, подлежащих выдворению. Рекомендовано предусмотреть в КоАП обязанность судей назначать лицам без гражданства конкретные сроки изоляции, а также ввести для освобожденных из спецприемников лиц особый миграционный статус, который позволил бы контролировать их, пока не истечет срок давности постановления о выдворении.

С жалобой в КС обратился живущий в Петербуге апатрид Ноэ Мсхиладзе, уроженец Грузии. В 2014 году суд объявил пребывание Мсхиладзе в России нежелательным и предписал выдворить его. Апатрида поместили в спецприемник УФМС. Однако Грузия отказалась принять Мсхиладзе, поскольку он не имеет гражданства этой страны. В августе 2015-го апатрида освободили из спецприемника. Однако в декабре того же года Мсхиладзе вновь постановили выдворить, после чего его повторно отправили в спецприемник. Там он пребывает до сих пор. За это время как сам Мсхиладзе, так и служба судебных приставов неоднократно пытались прекратить исполнение постановления о выдворении, однако суды отказывались прекращать дело до истечения двухлетнего срока давности.

Оставить комментарий Обсудить
23.05.2017
новость Новости по теме
05.05.2017 Россия ввела погранконтроль на авиарейсах из Белоруссии →
04.05.2017 МВД окончательно отказало в убежище журналисту "Новой газеты" Ферузу →
12.03.2017 Госдума рассмотрит закон о предоставлении гражданства потомкам уроженцев Российской империи →
13.02.2017 "Мемориал" добился отмены решения о депортации беженца из КНДР Цоя →
14.03.2005 В Российской армии будут служить люди без гражданства →
Фото и Видео
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
28959
Play own
Елена Санникова: христиане и покемоны
Реклама
Выбор читателей
новость Серебренникова увезли на допрос
Кирилл Серебренников уезжает на допрос. Фото с ФБ-страницы Романа Супера
новость Улюкаев: следствие закончено
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
в блоге Русь и нравственность
383
новость Взрыв в Манчестере: 22 погибших
Паника после взрыва на Manchester Arena. Кадр видео из твиттера @hannawwh
статья Соловьев ищет блох
РЕКЛАМА
Loading...
статья Путин спешит на свидание
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Конгрессмен: Флинн все время лгал
Майкл Флинн. Фото: ir.usembassy.gov
новость Золотые рюмки "Роснефти"
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
новость Поруганная честь Лаврова
Джон Маккейн. Фото: twitter.com/SenJohnMcCain
новость Атака школьников на Ленина
Разбитый памятник Ленину в поселке Ушумун. Фото: kprfamur.ru
статья Евангелие от Зорькина
Александр Скобов. Courtesy photo
новость Подросткам запретят митинги
Валентина Матвиенко на встрече с "депутатами" Крыма и Севастополя. Кадр видео с council.gov.ru
статья Русский раскол в Америке
Виталий Портников
новость Мексика: дело русского гопника
Алексей Макеев. Источник: excelsior.com.mx
новость Путин - Макрон: первая дуэль
"Дуэль недели": кадр телеканала ARTE
новость Суд над покалеченным активистом
Дмитрий Бойнов. Фото: ovdinfo.org
в блоге Подзаборные поднадзорные
25669
новость Атака лимоновцев на Венедиктова
Другороссы обливают Алексея Венедиктова виски. Кадр трансляции youtube-канала "Александринский театр"
новость Ложь в деле "диверсанта" Стогния
Алексей Стогний. Кадр съемки ФСБ
новость ФАС против структур Пригожина
Евгений Пригожин. Фото: novayagazeta.ru