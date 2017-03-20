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Также: Мильштейн, Президент, Право, Украина, Выборы, Колонки, Россия, Общество, Европа, Политика, Мир | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов, Дональд Трамп, Виктор Янукович

статья Холодная весна

Илья Мильштейн, 20.03.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Крымское хамство

Иными словами, начальство осточертело крымчанам до последней степени, и некоторые из них даже Путина готовы прокатить в 2018 году, но Навальный обязан определиться. Короче, освобожденные от власти киевской хунты мечтают скинуть жуликов и воров, они категорически против того, чтобы полуостров превращался в "концлагерь", но им нужны гарантии.

Илья Мильштейн
09.03.2017
статья Статья

Барометр-путиноид

Нечувствительный к чужим страданиям и сосредоточенный на своих, постсоветский российский человек готов проклинать вчерашних братьев и прощать грабителей и убийц, если ему скажут, что зато они патриоты. Особенно если они начальство и социолог спрашивает в лоб: одобряешь или не одобряешь.

Илья Мильштейн
23.10.2015
статья Статья

На то и моторолись

Короткое слово "Крым" должно послужить подсказкой. Это ведь слово ключевое, если говорить как минимум о невзгодах последних двух с половиной лет. Слово многозначное, включающее в себя и политику, и экономику, и Моторолу в широком смысле, и в особенности осатаневшее от вседозволенности начальство.

Илья Мильштейн
17.10.2016

Путин не стал праздновать с народом славную годовщину. Медведев, которого не уберегли, последовал его примеру. Оба без объяснения причин. А Зюганов и его коммунисты и вовсе уклонились от участия в празднествах - и высказались на сей счет дерзко. Мол, не хотим стоять рядом с единоросами и подыгрывать власти. В итоге перед энтузиастами и согнанной массовкой, по 400 рублей в одни руки, в Москве выступили Жириновский, Васильев, Миронов и другие звезды эстрады типа "Любэ", и картинки в кадре вышли блекловатыми. Еще и по той причине, что Воробьевы горы с прикрытыми клумбами - это все-таки не Васильевский спуск под стенами Кремля.

Можно вспомнить также, что и в прошлом году 18 марта Владимир Владимирович народу не являлся, и уже тогда можно было говорить о неких новых тенденциях в отношениях Кремля со своим посткрымским большинством. О банализации Крыма. Об управляемом ликовании, поскольку нельзя же, да и опасно удерживать людей в состоянии беспрерывной эйфории в течение слишком долгого времени. Чем ярче сон, тем горше пробужденье, оттого значение праздника, посвященного приплытию полуострова в родную гавань, временно снижается. Ну приплыл и приплыл.

Год назад президент не пришел на Васильевский спуск, хотя Зюганов еще братался там со своими заклятыми друзьями-единоросами. В июле 2016-го, как бы перепрятывая приплывшее, начальство упраздняло Крымский федеральный округ и присоединяло его к Южному федеральному. Третью годовщину отметили совсем скромно.

Тут решался целый ряд сиюминутных политических задач, связанных с Украиной в широком смысле.

В Гааге продолжается суд, в ходе которого РФ обвиняют в терроризме и национальной дискриминации на территории соседней страны. В Киеве готовится суд против Януковича, которому вменена статья о государственной измене, и российские спикеры уже из последних сил борются с клеветниками, доказывая, что "заявление" беглого президента Путину с просьбой ввести войска нигде не регистрировалось и никем не использовалось. В Донбассе новое обострение конфликта, на сей раз экономического свойства. Друг Дональд, обложенный со всех сторон, все еще пытается иногда хвалить друга Владимира, но куда чаще заговаривает о гонке вооружений. И Госдеп его требует положить Крым туда, откуда взяли, словно в Белом Доме Хиллари какая сидит, а не Трамп. В этих обстоятельствах и сочинялся сценарий праздника.

Возникало даже такое тревожное чувство, что через год-другой-третий про Крым вообще забудут и никто никуда не придет отмечать очередную дату. Однако это чувство было ложное. Придут и отметят еще не раз.

Дело в том, что управляемое ликование - процесс длительный и никак не предполагающий утрату контроля над праздно ликующими. Просто сейчас не время веселиться до упаду, вот Путин и уклонился от оваций, и чуткий Зюганов, многоопытный системный оппозиционер, не стал выступать на одном поле с партией власти. Причем если коммунисты растолковали народу, почему они бойкотировали фестиваль "Весна", то в Кремле поначалу даже и не снизошли до комментариев.

Тем не менее объясниться было необходимо, и вчера этим наконец занялся пресс-секретарь Песков. Выяснилось, что для Владимира Владимировича Крым по-прежнему не звук пустой и 18 марта, как и раньше, "чрезвычайно важный для него день эмоционально", ведь "во многом окончательные решения три года назад приходилось принимать именно ему". И хотя неожиданно словоохотливый Дмитрий Сергеевич признал, что Путин не вполне "доволен" происходящим в Крыму, он все-таки ни о чем не жалеет. Впрочем, цена, которую приходится платить за аншлюс, по мнению Пескова, "посильна" россиянам, и это, кстати, чистая правда. Пусть им отказано в лицезрении любимого президента на Красной площади или в Крыму, да и 400 рублей небольшие деньги, но праздник у них всегда с собой. Ликование спрятано в душах.

О чем свидетельствует свежий опрос ВЦИОМа, зафиксировавший рекордные за все три года цифры повального ликования. 97% граждан считают Крым частью России. 89% соотечественников полагают, что самим крымчанам вхождение в состав РФ принесло пользу. 78% опрошенных радуются за свою страну, присоединившую полуостров. Короче, они окончательно сроднились с Крымом, а кто не сроднился, тот свыкся, а кто не свыкся, тех все меньше и скоро не будет совсем.

В общем, можно не сомневаться в том, что через год счастливцев снова одарят полноценным праздником, куда и Путин явится, и Зюганов не посмеет отлынить. Ибо через год выборы, и не исключено, что ровно в этот день, 18 марта, посткрымское подавляющее большинство придет отдавать свой голос тому, без которого нет России. Впрочем, если "референдум о доверии Путину", как называют эти выборы в Кремле, не станут переносить, то получится еще лучше.

Сперва Владимир Владимирович засветится перед народом, а после, 26 марта, и в бюллетене, и тут градус управляемого ликования достигнет высшей отметки. Потом, правда, опять пойдет на убыль, но это уж такой градусник и такой пациент, которых не дай бог держать в постоянно подогретом состоянии. Беречь его надо, дорогого нашего гражданина, чтобы не перегрелся и не начудил, и за этим делом, отвлекаясь лишь на безутешные внешнеполитические новости, который год подряд следят специально к нему приставленные люди. Хорошо следят, глаз не спускают.

Комментарии 35 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 20.03.2017
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Илья Мильштейн

Позабыт, переброшен

Илья Мильштейн, 29.07.2016

А вот судьба Крыма после ухода Меняйло представляется загадочной. Указ Путина присоединить полуостров к Южному федеральному округу прямо вызывает оторопь. Получается, драгоценную Корсунь, колыбель и святыню русского православия, вместе с Севастополем приравнивают к прочим южным регионам.

ТЕЛЕПРОПАГАНДА. МАРТ 2017

05.03.2017

Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и еженедельной программы Дмитрия Киселева. Хронику ведет Николай Руденский.

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