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Также: Европа, Мир, Политика

новость Макрон назначил премьер-министром Франции мэра Гавра Эдуара Филиппа

15.05.2017
Эдуар Филипп. Фото: lehavre.fr
Эдуар Филипп. Фото: lehavre.fr
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Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром мэра Гавра? представителя правой партии "Республиканцы" Эдуара Филиппа. Об этом сообщает RFI.

Официальный представитель движения Макрона "Вперед, Республика" Бенжамен Гриво заявил, что у Филиппа есть "парламентский опыт, необходимые компетенции и качества". Гриво также отметил, что Макрон и Филипп "хорошо знакомы и ценят друг в друге честность и точность".

46-летний Филипп начинал политическую карьеру в Соцпартии, но затем перешел к правым. В 2002 году политик руководил предвыборной кампанией Жака Ширака, а на выборах 2007 года поддержал кандидатуру Николя Саркози. Позднее он примкнул к правому французскому политику и мэру Бордо Алену Жюппе и возглавил его кампанию на праймериз правых в 2016 году.

Источник из окружения президента назвал назначение правого политика на пост премьер-министра "отличной операцией по ослаблению позиций правых" накануне парламентских выборов. Они пройдут во Франции 11 и 18 июня.

В воскресенье 39-летний Макрон вступил в должность. 7 мая во втором туре президентских выборов он набрал 66,1 процента голосов. Его соперница - 48-летняя лидер ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен - получила 33,9 процента.

Макрон - сторонник евроинтеграции, настаивающий, однако, на реформе Евросоюза. В области внутренней политики Франции он предлагает в частности упрощение пенсионной системы. В отношениях с Москвой Макрон обещал проявить твердость.

Как отмечается, перспективы реформ, предлагаемых Макроном, зависят от того, удастся ли ему сформировать большинство в Национальном собрании по итогам июньских выборов.

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15.05.2017
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