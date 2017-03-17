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Древний как Крым вопрос: а вы лично верите, что подавляющее большинство россиян поддерживает Путина?

Я лично верю.

И не только потому, что интересуюсь наукой историей и знаю, как это бывает. Хватает и личных впечатлений, связанных с людьми близкими и дальними, живущими в России и на чужбине, где они тоже бродят довольно густыми толпами. Да и в чем упрекать наших дорогих соотечественников, если европейцы целыми фракциями вступают в мегапартию "путин-ферштееров", я уж не говорю об Америке и о Трампе. Нельзя не верить глазам своим.

Оттого ни малейшего удивления не должны вызывать речи наших несчастных зечек, воспевающих начальство и непосредственно Владимира Владимировича. Так, Евгения Чудновец, учреждая правозащитный центр, сообщает, что хоть гласность ей и помогла, но не надо бы "поднимать такую кампанию по каждому неправосудному делу". Она, понимаете ли, хочет уважать "систему" и готова тихо посредничать между тюремным начальством и безвинно осужденными.

Что же касается Оксаны Севастиди, то "изменница" и "после всего этого" (СИЗО и лагеря) "так же любит своего президента Путина", как любила до ареста и посадки. И ведь есть за что любить: "у него всегда широкие жесты - он помогает Украине и Сирии". Вот и Оксане помог, а раньше просто был не в курсе. Подобно товарищу Сталину, на которого наговаривали бог весть что, хотя он, бедняга, "не знал обо всех приговорах". Кабы знал, то всех бы и освободил.

Конечно, понаслушавшись этих речей, можно сказать, что у помилованных дам нет ни ума, ни стыда, ни совести. Преимущественно в таком духе Рунет и откликается на их выступления. Дескать, посаженная за репост могла бы на собственном примере понять, что "система" в России отзывается только на крик, да и то не всегда. Посаженная за СМС могла бы догадаться, что шпиономанию навязывает стране верховная власть с ее имперскими войнами - в Грузии, в Сирии и на Украине. Однако не понимают и не догадываются, и это самое главное в них - в людях, поддерживающих нынешний российский режим и президента Путина. Имею в виду, разумеется, так называемых простых людей, а не циников, присосавшихся к власти и готовых славить ее до последнего дня и ни днем позже.

Дело в том, что непонятливость и недогадливость составляют суть новой исторической общности - путиноидов обыкновенных, способных восстать против несправедливости лишь в тех случаях, когда сами страдают от нее. Тут они нередко даже бьются с "системой", проявляя стойкость. Отказываясь, подобно Евгении Чудновец, от помиловки и настаивая на своей невиновности. Или, как Оксана Севастиди, добиваясь реабилитации после помилования. Но на этом все и кончается. То есть дальнобойщики или собирательный "Уралвагонзавод" могут даже и взбунтоваться, протестуя против разного рода ошибочных решений партии и правительства, но чувство солидарности с другими гражданами им почти неведомо. Тем более с народами разных братских и небратских стран.

Они не постигают, что Путин и прочее вышестоящее начальство натворили в Чечне, в Грузии, в Донбассе, в Алеппо. И не хотят понимать. Зато понимают, что если им пока не задирают цен на дорожные сборы, не увольняют, вовремя выплачивают паек и раньше положенного срока выпускают из лагерей, то надо благодарить и кланяться. Надо похваливать "систему". Надо любить Владимира Владимировича, осчастливившего не одну только Оксану, но и, вообразите себе, всех украинцев, а в придачу к ним еще и сирийцев. Правда, чуткий социолог расслышит в дозволенных их речах и страх, и лукавство, и затаенную боль, но в целом они жизнью довольны.

Ибо жизнь эта, по их мнению, устроена так, что ничто с чем не связано. Посаженным за репост и за СМС просто не повезло, а мракобесное законотворчество, продиктованное тотальным милитаристским психозом, тут совершенно ни при чем. Они простодушны, эти ходячие символы путинизма, и тов. Сталин, который тоже умел обращать миллионы людей в стадо, добродушно усмехается в усы, глядя на них и на своего далекого потомка-преемника. Великий вождь создал новую историческую общность - советский народ, и президент не отстает, сотворяя буквально из ничего, пусть и с опорой на традиции, иное большинство - путинское. Практически уже неотличимое от сталинского, при том что и массовых репрессий не понадобилось. Точечных оказалось вполне достаточно.

Тем не менее вступаться за них все равно было надо - и за Евгению, и за Оксану. И Удальцова надо защищать, и Поткина, и любого посаженного бог весть за что, и вне зависимости от того, что они говорили на воле и что скажут, когда освободятся. Это людям, в массовом порядке завербованным Путиным, на них на всех плевать, пока самих не взяли, а недобитые либералы обречены быть правозащитниками. Потому что нельзя сажать за репост. Нельзя сажать за СМС. И за покемонов нельзя, и неправильно скорбящих, вы не поверите, тоже не следует ни карать, ни подвергать травле, ни выдавливать из страны.

Собственно, тем и отличаются незавербованные от торжествующего путинского большинства, что им ведомо чувство сострадания и чувство отчаяния при виде всего, что совершается дома. В тюрьме и на воле, и нет им утешения, когда посаженные ни за что и освобожденные отчасти их стараниями покидают зону и славят тюремное начальство во главе с царем-освободителем. Зато и удивления ни малейшего, и это, знаете, как-то примиряет с действительностью. Ибо свобода, как говаривали некогда в Кремле, лучше чем несвобода, и пусть уж вождя превозносят расконвоированные, а не зеки.