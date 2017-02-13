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Воспитательница детского сада из Катайска Евгения Чудновец, осужденная за репост видеоролика, отказалась от помилования. Как передает Ура.Ру, об этом рассказал ее гражданский муж Андрей Мясников, навестивший Чудновец в ИК-6 в Нижнем Тагиле.

По словам Мясникова, "просьба о помиловании - это все-таки признание вины, мы теряем возможность судиться дальше, возможность реабилитации". По его словам, Чудновец, даже если не будет никакой возможности выйти раньше, готова досидеть срок до конца.

Вместо себя, рассказал Мясников, Чудновец ратует за трех девушек, которые сидят вместе с ней. "Она рассказала три удивительных истории: две девушки сидят по статье 228 УК за своих мужей. Одна не только не помогала мужу, но была против его наркоторговли, а вторая вообще отсутствовала в момент совершения преступления, но обеих привлекли как соучастниц, - рассказал Андрей. - Третья работала в турфирме, осуждена по статье 159 УК (мошенничество) и, по сути, сидит за свою начальницу, которая ее подставила. У всех троих полиграф показал невиновность, но суд впаял им огромные сроки".

22 декабря 2016 года Курганский областной суд оставил Чудновец под стражей, снизив наказание с полугода до пяти месяцев колонии. В суде первой инстанции прокуратура требовала для воспитательницы 5 лет реального лишения свободы, однако после оглашения наказания и возникшего общественного резонанса заместитель прокурора Курганской области Олег Седельников попросил судебную коллегию изменить приговор на не связанный с лишением свободы.

Зампрокурора отметил, что на иждивении Чудновец находится малолетний ребенок, а решение суда отрицательно скажется на его судьбе.

В августе 2015 года Чудновец в своей закрытой группе во "Вконтакте" сделала репост трехсекундного видео, на котором воспитатели детского лагеря в Катайске издеваются над обнаженным 10-летним ребенком. Блогер назвала это "вопиющим случаем". Спустя менее пяти часов Чудновец удалила запись. Однако местный следователь успел сделать несколько скриншотов.

21 июля 2016 года в отношении Чудновец было возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 242.1 УК ("изготовление материалов с порнографическими изображениями в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору"). Ее объявили в федеральный розыск и задержали в Екатеринбурге, куда она приехала повидаться с родственниками. Женщину этапировали в Катайск на допрос, после чего оставили под подпиской о невыезде. Суд проходил в закрытом режиме.

15 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин "в связи с многочисленными обращениями и с учетом общественного резонанса" поручил провести проверку по делу Чудновец. 18 ноября прокуратура Курганской области подала апелляцию на приговор.