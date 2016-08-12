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Также: Президент, Россия | Персоны: Владимир Путин, Сергей Иванов, Антон Вайно

статья Поколенный рефлекс

12.08.2016
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Встреча Путина с Вайно и Ивановым. Фото: kremlin.ru

Что означают внезапная отставка Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации и возвышение молодого путинца Антона Вайно? В публичном поле дефицит стройных версий. Большинство комментаторов полагают, что Иванов теперь в опале и следует ждать новых кадровых пертурбаций.

Екатерина Винокурова, журналист Znak.com
Мои источники говорили мне, что Иванов хочет покинуть свой пост, пару месяцев назад. Они говорили, что это связано с трагедией его семьи: сын Александр трагически погиб в 2014 году. И что после гибели сына у Иванова и состоялся разговор с Путиным с просьбой о сроке не более чем в 4 года (на посту главы АП. - Ред.), о котором Путин упомянул сегодня.

https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/posts/10154584479584873

Валерий Соловей, профессор МГИМО
Владимир Владимирович последовательно избавляется от старой гвардии. Она его тяготит... Это связано с ближайшими выборами и со стратегией Кремля.

http://www.svoboda.org/a/27916848.html

Александр Морозов
Александр Морозов, философ, публицист
В Кремле время течет по-другому. пока мы тут в ленте (Фейсбука. - Ред.) "собираем подписи за молодого кандидата NN", сидя в вязком времени предвыборной кампании, в Кремле уже выборы кончились и началась подготовка к главному - к выборам 2018 года. Человек, мало знакомый с "внутренним временем Кремля", может в растерянности воскликнуть: "Как можно поменять главу администрации за полтора месяца до парламентских выборов?!", но человек ушлый скажет: "Каких выборов?!.. Ах этих..."

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10206795653034380&id=1367268883

Евгений Минченко. Фото с сайта foto.delfi.ua
Евгений Минченко, политолог
Речь может идти или о постепенном демонтаже "политбюро" как такового или о постепенной его замене на "систему Госплана" с молодыми технократами, такими как Вайно.

https://www.znak.com/2016-08-12/uhod_ivanova_rech_mozhet_idti_o_demontazhe_putinskogo_politbyuro

Игорь Бунин
Игорь Бунин, политолог
В отличие от Брежнева, вокруг которого были люди его возраста до самого конца, Владимир Путин предпочитает сменить команду, набрать более молодых. Поскольку круг общения президента сузился, то при смене берутся люди, которых он лично знает, постоянно общается и которые параллельно никого кроме Путина в своей жизни не знают. Они ему абсолютно преданы.

https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/putin_predpochitaet_smenit_komandu-415171/

Павел Пряников, журналист
В АП чекиста сменили на представителя старых офшорных дедушек (примаковцев). Значит, будут с Западом мириться.

https://twitter.com/netovetz/status/764044023770206208

12. Станислав Белковский. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Станислав Белковский, политолог
Отставка Сергея Иванова означает продолжение укрепления линии Владимира Путина на замену старых друзей на ключевых постах в системе исполнительной власти на пусть высокопоставленный, лощеный, но обслуживающий персонал.

...Что же касается будущего Сергея Иванова, я думаю, что оно не исчерпывается тем назначением, которое он получил сегодня. Я вполне допускаю, что он перейдет на работу в правительство и займет то место, которое занимает, например, сегодня вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Дмитрий Рогозин.

http://echo.msk.ru/programs/beseda/1818818-echo/

Максим Дбар, сотрудник "Открытой России"
Есть, конечно, вероятность, что Иванова отправили на, так сказать, передержку перед другим назначением, но слишком новая позиция для него унизительная. Больше похоже на пенсию, причем не почетную. Смахивает на то, что Путин избавляется от тех, с кем он начинал. Что абсолютно логично, кстати. Что в плане психологическом, что в историческом. Точно вам говорю, мы еще увидим при этой власти арест Сечина за коррупцию.

https://www.facebook.com/maxim.dbar/posts/1186899204685563

Константин Эггерт, журналист
Судя по новой должности, Сергей Борисович очень сильно чем-то не угодил.

http://tinyurl.com/gwjtoor

Михаил Соколов, журналист "Радио Свобода"
Могли на речфлот, как Ежова. Могли, как Маленкова, в провинцию заведовать электростанцией. Как Молотова - послом в Монголию. Повезло С.Б. Иванову. Будет генерал-полковник ежиков из Москвы охранять.

https://www.facebook.com/mikhail.sokolov.16/posts/1195608430484584

Владимир Милов. Фото с официального сайта www.milov.info
Владимир Милов, политик
...Логично предположить: это снятие не готовилось, а произошло спонтанно, вероятно, из-за того что Иванов выступил против каких-то идей Путина. Возможно, речь о новой эскалации по Украине. Внезапное увольнение состоялось сразу после вчерашней встречи с постоянными членами Совбеза.

Среди других возможных причин - растущее недовольство Путина своей администрацией из-за:
1) Получаемых реальных рейтингов с мест, показывающих, как у них перед выборами на самом деле все х-во...
2) Кругом сплошные неудачи во внешней политике (надо посмотреть, что будет с Ушаковым). Трамп просел, зажопили со взломом серверов Демократической партии (судя по всему, тут грядут долгосрочные серьезные последствия), санкции отменять никто не собирается. Возможно, за какие-то вещи Иванов нес персональную ответственность.
3) Вероятно, последняя серия скандальных зачисток - губернаторы, Бельянинов, генералы СК - поставила вопрос о том, что у Иванова "в хозяйстве кругом бардак". С появлением "нового старого" энергичного игрока, подновленной ФСБ, которая взяла инициативу в свои руки, Иванов мог выглядеть "тормозом", который либо напрямую мешал расчистке старой гвардии (предположение), либо как минимум допустил такой бардак в самых разных сферах своего контроля (факт).

https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1144851502253190

Виталий Портников, украинский журналист
Отставка Иванова и назначение Вайно могут оказаться очередной путинской кадровой ротацией, о которой забудут уже очень скоро. А могут стать началом тектонических кадровых сдвигов, уходом нынешних "тяжеловесов" и появлением новых - с другими клановыми связями и интересами. Многие в Кремле сегодня очевидно зададутся вопросом: почему, если можно Иванова, то нельзя Патрушева, Нарышкина, Бортникова и даже - самого Медведева? И если такие изменения вдруг произойдут, то с кем останется Путин, не изменится ли он сам и вообще - будет ли это Путин?

http://www.liga.net/opinion/293407_kon-tsezarya-kto-takoy-anton-vayno.htm

Константин Гаазе. Фото с сайта www.jig.ru
Константин Гаазе, журналист
Возможно, это означает, что Россия вступила в период подготовки к выборам президента... Есть основания полагать, что выборы главы государства в России состоятся раньше 2018-го.

Интрига выглядит так: выборы нужны, чтобы продлить мандат Владимира Путина или чтобы завершить процесс передачи власти второму поколению путинской элиты - тех новых людей, чьи имена все чаще появляются в новостях об отставках и назначениях. В пользу первой версии говорит обострение отношений с Украиной, очевидное и нарочитое усиление ФСБ (передача в управление чекистам полпредств и Федеральной таможенной службы), расширение полномочий Совбеза. В пользу второй - состояние здоровья президента, очевидные признаки планирования: в переносе думских выборов, создании Росгвардии, назначении охранников Путина губернаторами, отставке Сергея Иванова и назначении Вайно, а также кампания против официального, по должности, преемника Путина Дмитрия Медведева и его коллег из правительства, которых условно можно отнести к числу "системных либералов".

https://slon.ru/posts/71986

Лилия Шевцова, политолог
...Россия и Турция начали искать выход из системного упадка через смену кадров. Эрдоган получил повод для решительных чисток. Путин пока предпочел вегетарианское меню и мягко избавляется от балласта, явно опасаясь разрушить элитный статус-кво. Но оба повторяют кадровую модель борьбы с государственным кризисом, в свое время успешно отработанную Сталиным и Мао. При исчерпании системных ресурсов кадровая чистка является важнейшим средством мобилизации режима и поддержания иллюзии его жизнеспособности.

https://www.facebook.com/ShevtsovaLilia/posts/1757658134491010

Екатерина Шульман, политолог
Все, что происходит с силовиками, - это важно. А замена Иванова на зама Иванова - как-то не очень.

http://tinyurl.com/hw5ttha

Лев Рубинштейн
Лев Рубинштейн, поэт, публицист
С одной стороны, я как сознательный гражданин вроде как должен интеллектуально возбуждаться при известиях о горизонтальных перемещениях разноименных пешек, разнообразно расставленных у подножия пластикового, китайского производства, трона т.н. "Первого лица".
Но никак не могу. И даже не стараюсь. Возраст, видимо. Экономия, видимо, утекающего времени.
Кому-то это интересно - понимаю. И отношусь к этому вполне сочувственно. Но не более того.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1243317735678965&id=100000022518126

Комментарии 138 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
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