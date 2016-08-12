...Логично предположить: это снятие не готовилось, а произошло спонтанно, вероятно, из-за того что Иванов выступил против каких-то идей Путина. Возможно, речь о новой эскалации по Украине. Внезапное увольнение состоялось сразу после вчерашней встречи с постоянными членами Совбеза.

Среди других возможных причин - растущее недовольство Путина своей администрацией из-за:

1) Получаемых реальных рейтингов с мест, показывающих, как у них перед выборами на самом деле все х-во...

2) Кругом сплошные неудачи во внешней политике (надо посмотреть, что будет с Ушаковым). Трамп просел, зажопили со взломом серверов Демократической партии (судя по всему, тут грядут долгосрочные серьезные последствия), санкции отменять никто не собирается. Возможно, за какие-то вещи Иванов нес персональную ответственность.

3) Вероятно, последняя серия скандальных зачисток - губернаторы, Бельянинов, генералы СК - поставила вопрос о том, что у Иванова "в хозяйстве кругом бардак". С появлением "нового старого" энергичного игрока, подновленной ФСБ, которая взяла инициативу в свои руки, Иванов мог выглядеть "тормозом", который либо напрямую мешал расчистке старой гвардии (предположение), либо как минимум допустил такой бардак в самых разных сферах своего контроля (факт).

https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1144851502253190