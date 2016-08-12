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Встреча Путина с Вайно и Ивановым. Фото: kremlin.ru
Что означают внезапная отставка Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации и возвышение молодого путинца Антона Вайно? В публичном поле дефицит стройных версий. Большинство комментаторов полагают, что Иванов теперь в опале и следует ждать новых кадровых пертурбаций.
https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/posts/10154584479584873
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10206795653034380&id=1367268883
https://www.znak.com/2016-08-12/uhod_ivanova_rech_mozhet_idti_o_demontazhe_putinskogo_politbyuro
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/putin_predpochitaet_smenit_komandu-415171/
...Что же касается будущего Сергея Иванова, я думаю, что оно не исчерпывается тем назначением, которое он получил сегодня. Я вполне допускаю, что он перейдет на работу в правительство и займет то место, которое занимает, например, сегодня вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Дмитрий Рогозин.
https://www.facebook.com/mikhail.sokolov.16/posts/1195608430484584
Среди других возможных причин - растущее недовольство Путина своей администрацией из-за:
1) Получаемых реальных рейтингов с мест, показывающих, как у них перед выборами на самом деле все х-во...
2) Кругом сплошные неудачи во внешней политике (надо посмотреть, что будет с Ушаковым). Трамп просел, зажопили со взломом серверов Демократической партии (судя по всему, тут грядут долгосрочные серьезные последствия), санкции отменять никто не собирается. Возможно, за какие-то вещи Иванов нес персональную ответственность.
3) Вероятно, последняя серия скандальных зачисток - губернаторы, Бельянинов, генералы СК - поставила вопрос о том, что у Иванова "в хозяйстве кругом бардак". С появлением "нового старого" энергичного игрока, подновленной ФСБ, которая взяла инициативу в свои руки, Иванов мог выглядеть "тормозом", который либо напрямую мешал расчистке старой гвардии (предположение), либо как минимум допустил такой бардак в самых разных сферах своего контроля (факт).
https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1144851502253190
http://www.liga.net/opinion/293407_kon-tsezarya-kto-takoy-anton-vayno.htm
Интрига выглядит так: выборы нужны, чтобы продлить мандат Владимира Путина или чтобы завершить процесс передачи власти второму поколению путинской элиты - тех новых людей, чьи имена все чаще появляются в новостях об отставках и назначениях. В пользу первой версии говорит обострение отношений с Украиной, очевидное и нарочитое усиление ФСБ (передача в управление чекистам полпредств и Федеральной таможенной службы), расширение полномочий Совбеза. В пользу второй - состояние здоровья президента, очевидные признаки планирования: в переносе думских выборов, создании Росгвардии, назначении охранников Путина губернаторами, отставке Сергея Иванова и назначении Вайно, а также кампания против официального, по должности, преемника Путина Дмитрия Медведева и его коллег из правительства, которых условно можно отнести к числу "системных либералов".
https://www.facebook.com/ShevtsovaLilia/posts/1757658134491010
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1243317735678965&id=100000022518126