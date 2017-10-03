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В Минобороны считают удовлетворительным состояние российского военно-морского флота, однако обеспокоены его техническим оснащением. Об этом говорится в докладе военного ведомства "О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности", сообщает "Коммерсант".

За 2016 год в состав флота вошли пять боевых кораблей и два патрульных катера, в этом году ВМФ пополнят семь кораблей и девять катеров. В докладе говорится, что анализ потенциальных возможностей флота за последние пять лет показывает "устойчивую положительную динамику".

Однако состояние сферы навигационно-гидрографического обеспечения в докладе характеризуется как "нестабильное". Даже с учетом поступления в состав ВМФ новых катеров доля судов, выслуживших установленные сроки, составила 87 процентов. Отсутствие новых судов компенсировалось модернизацией старых, за счет этого удалось довести до нужного состояния 32 процента катеров.

По оценке военного ведомства, в "кризисном" состоянии находятся глобальные информационные системы для нужд флота. Новая техника не поступает и приходится использовать старую, которую уже пора списывать. В документе отмечается, что хуже всего дело обстоит на арктическом и тихоокеанском региональных направлениях. Мониторинг подводной обстановки ведется с использованием гидроакустического комплекса "Северянин" и электромагнитной станции "Анаконда". Однакоо их возможностей не хватает для прикрытия всех направлений.

Проблемы с корабельным составом сказываются и на патрулировании морских границ. Для выполнения всего спектра задач военные моряки должны получать по 5–8 мореходных кораблей и 20–25 пограничных катеров в год. Кроме того, необходимо начать строительство пограничных ледоколов. Россия остается единственной из арктических стран, у которой нет кораблей такого класса.

В докладе подчеркивается, что "наблюдается снижение количества сданных кораблей, судов и плавсредств". До сих пор не сданы ранее запланированные головной и первый серийный фрегаты проекта 22350, головной большой десантный корабль проекта 11711, а также головное судно обеспечения проекта 23120.

При этом в докладе отмечается, что несмотря на "возрастающие угрозы национальной безопасности" в океанских районах и морских зонах, в ближайшей перспективе возможность "широкомасштабных военных действий" против России с морских и океанских направлений маловероятна.