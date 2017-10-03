О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Mil_spending/m.264424.html | http://mirror715.graniru.info/War/Mil_spending/m.264424.html
Также: Деньги для армии, Россия, Оружие, Война, Политика

новость В Минобороны озабочены состоянием флота

03.10.2017
Корабли Северного флота. Кадр ВГТРК
Корабли Северного флота. Кадр ВГТРК
Реклама

В Минобороны считают удовлетворительным состояние российского военно-морского флота, однако обеспокоены его техническим оснащением. Об этом говорится в докладе военного ведомства "О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности", сообщает "Коммерсант".

За 2016 год в состав флота вошли пять боевых кораблей и два патрульных катера, в этом году ВМФ пополнят семь кораблей и девять катеров. В докладе говорится, что анализ потенциальных возможностей флота за последние пять лет показывает "устойчивую положительную динамику".

Однако состояние сферы навигационно-гидрографического обеспечения в докладе характеризуется как "нестабильное". Даже с учетом поступления в состав ВМФ новых катеров доля судов, выслуживших установленные сроки, составила 87 процентов. Отсутствие новых судов компенсировалось модернизацией старых, за счет этого удалось довести до нужного состояния 32 процента катеров.

По оценке военного ведомства, в "кризисном" состоянии находятся глобальные информационные системы для нужд флота. Новая техника не поступает и приходится использовать старую, которую уже пора списывать. В документе отмечается, что хуже всего дело обстоит на арктическом и тихоокеанском региональных направлениях. Мониторинг подводной обстановки ведется с использованием гидроакустического комплекса "Северянин" и электромагнитной станции "Анаконда". Однакоо их возможностей не хватает для прикрытия всех направлений.

Проблемы с корабельным составом сказываются и на патрулировании морских границ. Для выполнения всего спектра задач военные моряки должны получать по 5–8 мореходных кораблей и 20–25 пограничных катеров в год. Кроме того, необходимо начать строительство пограничных ледоколов. Россия остается единственной из арктических стран, у которой нет кораблей такого класса.

В докладе подчеркивается, что "наблюдается снижение количества сданных кораблей, судов и плавсредств". До сих пор не сданы ранее запланированные головной и первый серийный фрегаты проекта 22350, головной большой десантный корабль проекта 11711, а также головное судно обеспечения проекта 23120.

При этом в докладе отмечается, что несмотря на "возрастающие угрозы национальной безопасности" в океанских районах и морских зонах, в ближайшей перспективе возможность "широкомасштабных военных действий" против России с морских и океанских направлений маловероятна.

Оставить комментарий Обсудить
03.10.2017
новость Новости по теме
03.06.2017 Стоимость ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" выросла до 50 миллиардов рублей →
13.05.2017 При модернизации "Адмирала Кузнецова" ракетный комплекс менять не будут →
22.04.2017 На ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов" выделено 40 миллиардов рублей →
17.03.2017 Ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов" обойдется более чем в 20 миллиардов рублей →
07.02.2017 Сирийский поход "Адмирала Кузнецова" обошелся России в 7,5 миллиарда рублей →
22.11.2016 Россия разместила на Курилах ракетный комплекс "Бастион" →
28.07.2016 Россия сообщила ООН об увеличении расходов на оборону почти в полтора раза →
01.07.2016 Шойгу назначил новое руководство Балтфлота →
16.07.2015 Минобороны: Выполнение гособоронзаказа сорвано из-за санкций →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
31441
Play own
Табличка на доме Немцова
Реклама
Выбор читателей
новость Волков объявил голодовку
Леонид Волков. Фото с личной страницы
новость Фейсбук передал данные Конгрессу
Корпус штаб-квартиры Facebook. Менло-Парк, Калифорния. Фото: Википедия
новость Дело Улюкаева: показания Феоктистова
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
статья Россия подставляет щеки
новость Каталония выбрала независимость
Заявление Женералитата Каталонии после референдума. Кадр видео из твиттера @govern
РЕКЛАМА
в блоге Люди ваши - будут наши
383
новость Бой у украинской границы
Погибший в Теткине. Источник: moe-kursk.ru
новость Совет ВАК: Мединский не доктор
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Расстрел в Лас-Вегасе
Лас-Вегас: публика бежит после стрельбы. Кадр видео из твиттера @EirikurH
статья Путин убирает губернаторов
Виталий Портников
новость Навальный сел на 20 суток
Алексей Навальный в суде 02.10.2017. Фото с ФБ-страницы политика
статья Соловьев Озерный
Илья Мильштейн
в блоге Михалков против обезьяны
383
статья Лай испуганной собаки
в блоге За разводы без разводок
59
новость С "Азова" выдачи нет
Роман Железнов (Зухель). Фото с личной ВК-страницы
новость Акустикой по разведке США
Посольство США на Кубе. Фото: cu.usembassy.gov
новость Приговор Балуху отменен
Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org
новость Подготовка людоедов в спецприемниках
Управление СКР по Краснодарскому краю. Фото: "Яндекс.Карты"
новость Москва: новые "террористы ИГ"
Задержанный "член ИГ". Кадр съемки ФСБ