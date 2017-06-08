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700 миллионов долларов российского кредита, договоренность о выделении которого была достигнута на встрече президентов Белоруссии и России в апреле, могут поступить в страну до конца этого полугодия. Об этом заявил российский посол посол в Минске Александр Суриков, сообщает Tut.By.

"Решение об этом госкредите было принято, Минфин России относится к этому положительно. Кредит находится в оформлении, и думаю, что в первом полугодии, скорее всего, кредит поступит в распоряжение Белоруссии", - заявил посол. Он пояснил, что таким образом страна сможет реструктуризовать свою задолженность по платежам в адрес Евразийского фонда стабилизации и развития и ранее выданному российскому кредиту.

Как сообщил министр финансов Белоруссии Владимир Амарин, только в нынешнем году Беларусь должна погасить внешний госдолг в размере 1 миллиарда долларов. "Если совершить выплаты только за счет доходов бюджета, то это означает, что придется изъять значительный объем ресурсов из экономики. В связи с этим мы прибегаем к рефинансированию", - ометил Амарин.

4 апреля после встречи с Алексанром Лукашенко Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия смогли договориться о схеме поставок углеводородного топлива, которая сблизит позиции двух стран по вопросу о ценах на газ. Путин сказал, что президенты двух стран договорились о взаимных уступках. Он отметил, что на сегодняшний момент между Россией и Белоруссией "нет спорных вопросов".

Кроме того, на переговорах президенты договорились о принципах работы в нефтегазовой сфере на 2019 год. Как пояснил помощник Путина Александр Дворкович, вопросы отношений с Белоруссией в нефтегазовой сфере после 2019 года будут решаться на отдельных переговорах.

Также, по словам Путина, Россия и Белоруссия потвердили намерение до июля 2019 года выработать правила и условия по созданию единого рынка электроэнергии.

Отношения России с Белоруссией в очередной раз обострились в феврале 2016 года. Тогда ФСБ ввела со страной пограничный режим. Лукашенко связал это решение с действиями "противоречащих Путину сил" в руководстве России и подчеркнул, что оно нарушает действующий договор о границе.