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В Чечне предотвращено покушение на главу республики Рамзана Кадырова. Как пишет "Новая газета", ссылаясь на собственные источники в регионе, заговорщики, молодые люди из тейпа беной, заложили взрывчатку в резиденции Кадырова.

Сведения о задержании нескольких десятков человек стали поступать в начале лета. Большая часть задержанных была из Ножай-Юртовского, Гудермесского и Курчалоевского районов. Информация в самой республике тщательно скрывалась, однако даже отрывочные факты свидетельствовали о самой масштабной за всю историю правления Рамзана Кадырова попытке.

По данным источников "Новой", у заговорщиков был изъят целый арсенал серьезного новейшего оружия. Это подтвердил собеседник издания, непосредственно участвовавший в обысках.

Заговор был раскрыт случайно. Источники сходятся в том, что информацию о заговорщиках, предположительно, выдал двоюродный брат руководителя администрации главы региона Ислама Кадырова - Валид. По одной из версий, его номер был получен в ходе исследования телефонов двух террористов, погибших 9 мая на КПП-138 на въезде в Грозный.

По другой версии, Валид выкрал у своего брата секретный номер телефона главы Чечни и передал его кровным врагам Рамзана Кадырова - Ямадаевым.

Сам Валид является по одной линии родственником Кадыровых, по другой - Ямадаевых. Он давно вхож в ближайшее окружение, о чем свидетельствуют фотографии с главой Чечни и Адамом Делимхановым в его инстаграме. 19 мая аккаунт valid513 был деактивирован, судьба самого Валида пока неизвестна.

Ни одного упоминания о своем двоюродном брате в инстаграме Ислама Кадырова с мая не было. По сведениям "Новой газеты", у Рамзана возникли вопросы к своему племяннику, однако подозрения о личном участии в заговоре руководителя администрации главы рес­публики, судя по всему, не подтвердились. Издание, между тем, отмечает, что именно в это время Ислам Кадыров появился на пуб­лике с гипсом на обеих руках.

В июле 2015 года Рамзан Кадыров рассказал о покушении, которое готовилось на него несколько месяцев назад. По его словам, оно должно было произойти около комплекса "Грозненское море". "Я каждый раз проверял объект. Труба, которая есть там. Трубу заминировали. Там такая площадка была, которую я каждый день смотрел, инвестиционная площадка вокруг "Грозненского моря". Там заминировали", - рассказал Кадыров.

По словам Кадырова, покушение готовила группа боевиков, подчинявшихся Хамзату Битюкаеву. Глава Чечни добавил, что один из заговорщиков выжил. "Битюкаевский он, такой пацан еще, смешной, интересный, совсем молодой. Он ушел в лес, ему дали задание: пойти в Грозный и убить Кадырова. Он готовился взрывать меня. Мы всех их уничтожили, он один остался", - рассказал Кадыров.

По его словам, в последние годы такого было "очень много", но об этом не сообщалось. "Неудобно бывает", - пояснил Кадыров.