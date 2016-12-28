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новость СМИ: Замглавы МВД по Чечне Алаудинова снимают с должности

28.12.2016
Рамзан Кадыров и Апти Алаудинов. Кадр ГТРК "Грозный"
Рамзан Кадыров и Апти Алаудинов. Кадр ГТРК "Грозный"
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Первого замглавы МВД по Чечне - начальника полиции региона Апти Алаудинова снимают с должности. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на два неназванных источника.

По словам одного из собеседников издания, причиной отставки стала грозненская атака на полицейских 17 декабря, оказавшаяся полной неожиданностью для чеченских силовиков. Как утверждается, глава региона Рамзан Кадыров воспринял случившееся как полный провал агентурной работы полицейских.

Этот же источник рассказал "Новой", что помимо Алаудинова постов могут лишиться еще ряд чиновников регионального МВД и начальников районных ОМВД.

В то же время издание отмечает, что, если эта информация верна, то такую реакцию на действия силовиков глава Чечни демонстрирует впервые. Захват моджахедами Дома печати в Грозном в декабре 2014 года стал для кадыровцев не меньшей неожиданностью, однако тогда отставок не последовало.

Между тем другой собеседник "Новой" называет причиной отставки Алаудинова "острый личный конфликт" Алаудинова с Кадыровым. О снятии с должности других чиновников МВД этот источник, как следует из публикации, не упомянул.

Заявление на увольнение по собственному желанию, добавил информатор издания, Алаудинов должен был написать уже в среду утром. Вероятным его преемником источник назвал начальника ОМВД по Гудермесскому району Юсупа Байсултанова, в прошлом командира спецбатальона патрульно-постовой службы "Грозный".

У самого Алаудинова, заключило издание, комментария получить не удалось, поскольку он весь день сбрасывает звонки. Чиновница пресс-службы чеченского МВД, услышав вопрос "Новой" и фамилию кадыровца, бросила трубку, а на дальнейшие звонки не отвечала.

Алаудинов, долгие годы входивший в ближайшее окружение главы Чечни, имеет репутацию одного из самых одиозных кадыровцев. В регионе его считают человеком влиятельным и опасным.

В декабре 2014 года, после того как боевики Кадырова разгромили в Грозном офис Сводной мобильной группы Комитета против пыток, Алаудинов заявил, что не может гарантировать безопасность правозащитников на территории Чечни.

В ноябре 2016-го Алаудинов угрожал активисту из аула Кенхи Рамазану Джалалдинову и его семье. После этого активист скрылся. В начале декабря он подал в СКР заявление с требованием провести проверку в отношении Алаудинов и других кадыровцев по факту полученных угроз.

В конце 2014 года Минфин США включил Алаудинова в список Магнитского.

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28.12.2016

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