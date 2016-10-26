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Также: НКО, Право, Россия, Общество, Политика

новость Левада-центр оштрафовали на 300 тысяч рублей за отказ регистрироваться "агентом"

26.10.2016
Логотип Левада-центра
Логотип Левада-центра
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Судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова оштрафовала автономную некоммерческую организацию "Аналитический центр Юрия Левады" на 300 тысяч рублей за отказ добровольно регистрироваться в качестве "иностранного агента". Об этом сообщает Интерфакс.

Судья признала Левада-центр виновным в административном правонарушении по статье 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции "иностранного агента"). Таким образом, суд согласился с позицией столичного управления Минюста.

5 сентября Минюст включил Левада-центр в список "иностранных агентов". Если решение Минюста не удастся оспорить, заявил директор НКО Лев Гудков, не исключено, что Левада-центр придется закрыть. "Потому что с таким клеймом проводить опросы общественного мнения просто невозможно", - пояснил он.

На следующий день Гудков заявил, что Левада-центр обжалует в суде решение Минюста. Исследования Левада-центра, некоторые из которых продолжаются более 20 лет, финансируются за счет распределения средств от коммерческих заказов, отметил глава НКО. "Если мы откажемся от этого, нам придется сократить весь диапазон наших исследований", - подчеркнул Гудков. Он отметил, что исследования, на основании которых НКО признали "иноагентом", не финансировались за счет министерства обороны США и не касались политических вопросов.

9 сентября Гудков заявил, что российское законодательство о некоммерческих организациях открывает возможности для полного произвола административных органов из-за размытого определения понятий "политическая деятельность" и "иностранное финансирование". "Для нашей страны, десятилетиями оторванной от условий развития современного социального знания, оказывавшейся в положении глубокой интеллектуальной провинции, это означает перспективу дальнейшей консервации научной архаики и деградации. Непонимание этого грозит не просто изоляционизмом или хроническим снижением человеческого и социального капитала в нашей стране, но превращением ее в резервацию бедного и агрессивного населения, утешающего себя иллюзиями национального превосходства и исключительности", - подчеркнул директор Левада-центра.

Репрессии угрожают не только социологии, отметил Гудков. "Закончат с социологией - перейдут к истории, экономике, генетике, физике и прочим наукам, как это было в сталинские годы", - предупредил он.

16 сентября Минюст напомнил Левада-центру об административной и уголовной ответственности за невыполнение требований, предъявляемых к "иностранным агентам". "По состоянию на 16 сентября обращение директора Автономной некоммерческой организации "Аналитический Центр Юрия Левады" Л.Д.Гудкова, содержащее доводы о неправомерности принятого Минюстом России решения, находится на рассмотрении", - сообщили при этом в Минюсте.

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26.10.2016
в блоге Блоги
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Пара фраз 06.09.2016
в блоге Не унывай, Левада-центр

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