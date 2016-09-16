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Также: НКО, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Лев Гудков

новость Минюст угрожает Левада-центру ответственностью за несоблюдение закона об "агентах"

16.09.2016
Логотип Левада-центра
Логотип Левада-центра
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Министерство юстиции напомнило Левада-центру об административной и уголовной ответственности за невыполнение требований, предъявляемых к "иностранным агентам". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"За нарушение и неисполнение законодательства о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента, предусмотрена административная и уголовная ответственность", - цитирует агентство сообщение пресс-службы. В документе отмечается, что Минюст и его территориальные органы также уполномочены привлечь некоммерческую организацию, не подавшую заявление о включении ее в реестр иноагентов, "к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.34 КоАП, с учетом срока давности привлечения, составляющим один год". Эта статья предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей.

"По состоянию на 16 сентября обращение директора Автономной некоммерческой организации "Аналитический Центр Юрия Левады" Л.Д.Гудкова, содержащее доводы о неправомерности принятого Минюстом России решения, находится на рассмотрении", - сообщили в Минюсте.

Между тем в пятницу Левада-центр опубликовал заявление, в котором опроверг сообщения об отказе оспорить в суде присвоение сатуса "агента". "Левада-Центр по-прежнему намерен оспаривать в суде включение нашей организации в реестр иностранных агентов. Мы ждем от Минюста официального уведомления о включении Левада-Центра в перечень организаций, выполняющих функции иностранного агента, и только после этого и на основании этого можем обращаться в суд. Если до конца недели мы не получим такое официальное уведомление, то в понедельник намереваемся обратиться в Минюст для получения этого документа, дающего возможность подготовки обращения в суд", - говорится в документе.

В пятницу "Коммерсант" сообщил, что Левада-центр не будет обращаться в суд, чтобы опротестовать решение Минюста о включении НКО в реестр "иностранных агентов". При этом издание сослалось на Льва Гудкова. Как утверждал "Коммерсант", глава НКО заявил, что Левада-центр по-прежнему не признает себя "иноагентом", но юридически будет доказывать что-либо только в том случае, если того потребует через суд сам Минюст.

5 сентября Минюст включил Левада-центр в список "иностранных агентов". Если решение Минюста не удастся оспорить, пояснил Гудков, не исключено, что Левада-центр придется закрыть. "Потому что с таким клеймом проводить опросы общественного мнения просто невозможно", - пояснил он.

На следующий день директор НКО Лев Гудков заявил, что Левада-центр обжалует в суде решение Минюста. Исследования Левада-центра, некоторые из которых продолжаются более 20 лет, финансируются за счет распределения средств от коммерческих заказов, отметил глава НКО. "Если мы откажемся от этого, нам придется сократить весь диапазон наших исследований", - подчеркнул Гудков. Он отметил, что исследования, на основании которых НКО признали "иноагентом", не финансировались за счет министерства обороны США и не касались политических вопросов.

9 сентября Гудков заявил, что российское законодательство о некоммерческих организациях открывает возможности для полного произвола административных органов из-за размытого определения понятий "политическая деятельность" и "иностранное финансирование". "Для нашей страны, десятилетиями оторванной от условий развития современного социального знания, оказывавшейся в положении глубокой интеллектуальной провинции, это означает перспективу дальнейшей консервации научной архаики и деградации. Непонимание этого грозит не просто изоляционизмом или хроническим снижением человеческого и социального капитала в нашей стране, но превращением ее в резервацию бедного и агрессивного населения, утешающего себя иллюзиями национального превосходства и исключительности", - подчеркнул директор Левада-центра.

Репрессии угрожают не только социологии, отметил Гудков. "Закончат с социологией - перейдут к истории, экономике, генетике, физике и прочим наукам, как это было в сталинские годы", - предупредил он.

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16.09.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 06.09.2016
в блоге Не унывай, Левада-центр
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