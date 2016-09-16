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Левада-центр не будет обращаться в суд, чтобы опротестовать решение Минюста, включившего социологическую службу в реестр "иностранных агентов". Как пишет "Коммерсант", об этом сообщил директор центра Лев Гудков.

По его словам, Левада-центр по-прежнему не признает себя "иноагентом", но юридически будет доказывать что-либо только в том случае, если того потребует через суд сам Минюст.

"Иска не будет", - сказал Гудков, сославшись на рекомендации юристов своего центра. По закону об НКО Левада-центр обязан направить в Минюст "заявление о включении" в реестр иностранных агентов (пункт 5 статьи 13.1 закона). Такое заявление является частью процедуры, по которой министерство регистрирует изменение статуса НКО. Левада-центр заявлений подавать не собирается, а без "такой процедурной детали занесение в реестр можно счесть и неправомерным", полагает Гудков.

Левада-центр продолжит свои опросы и исследования в обычном режиме. При этом юристы центра уверены, что иск от Минюста будет, так как центр не выполняет предписания закона: не объявляет себя агентом на сайте, в официальных бумагах и в публикациях.

5 сентября Минюст включил Левада-центр в список "иностранных агентов". Если решение Минюста не удастся оспорить, пояснил Гудков, не исключено, что Левада-центр придется закрыть. "Потому что с таким клеймом проводить опросы общественного мнения просто невозможно", - пояснил он.

На следующий день директор НКО Лев Гудков заявил, что Левада-центр обжалует в суде решение Минюста. Исследования Левада-центра, некоторые из которых продолжаются более 20 лет, финансируются за счет распределения средств от коммерческих заказов, отметил глава НКО. "Если мы откажемся от этого, нам придется сократить весь диапазон наших исследований", - подчеркнул Гудков. Он отметил, что исследования, на основании которых НКО признали "иноагентом", не финансировались за счет министерства обороны США и не касались политических вопросов.

9 сентября Гудков заявил, что российское законодательство о некоммерческих организациях открывает возможности для полного произвола административных органов из-за размытого определения понятий "политическая деятельность" и "иностранное финансирование". "Для нашей страны, десятилетиями оторванной от условий развития современного социального знания, оказывавшейся в положении глубокой интеллектуальной провинции, это означает перспективу дальнейшей консервации научной архаики и деградации. Непонимание этого грозит не просто изоляционизмом или хроническим снижением человеческого и социального капитала в нашей стране, но превращением ее в резервацию бедного и агрессивного населения, утешающего себя иллюзиями национального превосходства и исключительности", - подчеркнул директор Левада-центра.

Репрессии угрожают не только социологии, отмечает Гудков. "Закончат с социологией - перейдут к истории, экономике, генетике, физике и прочим наукам, как это было в сталинские годы", - предупредил он.