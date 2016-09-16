О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror705.graniru.info/Society/ngo/m.254586.html
Также: НКО, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Лев Гудков

новость Левада-центр не будет оспаривать в суде статус "агента"

16.09.2016
Социолог Лев Гудков. Кадр "Грани-ТВ"
Социолог Лев Гудков. Кадр "Грани-ТВ"
Реклама

Левада-центр не будет обращаться в суд, чтобы опротестовать решение Минюста, включившего социологическую службу в реестр "иностранных агентов". Как пишет "Коммерсант", об этом сообщил директор центра Лев Гудков.

По его словам, Левада-центр по-прежнему не признает себя "иноагентом", но юридически будет доказывать что-либо только в том случае, если того потребует через суд сам Минюст.

"Иска не будет", - сказал Гудков, сославшись на рекомендации юристов своего центра. По закону об НКО Левада-центр обязан направить в Минюст "заявление о включении" в реестр иностранных агентов (пункт 5 статьи 13.1 закона). Такое заявление является частью процедуры, по которой министерство регистрирует изменение статуса НКО. Левада-центр заявлений подавать не собирается, а без "такой процедурной детали занесение в реестр можно счесть и неправомерным", полагает Гудков.

Левада-центр продолжит свои опросы и исследования в обычном режиме. При этом юристы центра уверены, что иск от Минюста будет, так как центр не выполняет предписания закона: не объявляет себя агентом на сайте, в официальных бумагах и в публикациях.

5 сентября Минюст включил Левада-центр в список "иностранных агентов". Если решение Минюста не удастся оспорить, пояснил Гудков, не исключено, что Левада-центр придется закрыть. "Потому что с таким клеймом проводить опросы общественного мнения просто невозможно", - пояснил он.

На следующий день директор НКО Лев Гудков заявил, что Левада-центр обжалует в суде решение Минюста. Исследования Левада-центра, некоторые из которых продолжаются более 20 лет, финансируются за счет распределения средств от коммерческих заказов, отметил глава НКО. "Если мы откажемся от этого, нам придется сократить весь диапазон наших исследований", - подчеркнул Гудков. Он отметил, что исследования, на основании которых НКО признали "иноагентом", не финансировались за счет министерства обороны США и не касались политических вопросов.

9 сентября Гудков заявил, что российское законодательство о некоммерческих организациях открывает возможности для полного произвола административных органов из-за размытого определения понятий "политическая деятельность" и "иностранное финансирование". "Для нашей страны, десятилетиями оторванной от условий развития современного социального знания, оказывавшейся в положении глубокой интеллектуальной провинции, это означает перспективу дальнейшей консервации научной архаики и деградации. Непонимание этого грозит не просто изоляционизмом или хроническим снижением человеческого и социального капитала в нашей стране, но превращением ее в резервацию бедного и агрессивного населения, утешающего себя иллюзиями национального превосходства и исключительности", - подчеркнул директор Левада-центра.

Репрессии угрожают не только социологии, отмечает Гудков. "Закончат с социологией - перейдут к истории, экономике, генетике, физике и прочим наукам, как это было в сталинские годы", - предупредил он.

Комментарии 11 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
16.09.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 06.09.2016
в блоге Не унывай, Левада-центр
новость Новости по теме
13.09.2016 Социологи выступили против присвоения Левада-центру статуса "иностранного агента" →
09.09.2016 Глава Левада-центра: Россия может стать "резервацией бедного и агрессивного населения" →
08.09.2016 Володин: В решении по Левада-центру нет политики →
06.09.2016 Левада-центр оспорит в суде включение в реестр "иностранных агентов" →
05.09.2016 Левада-центр включен в список "иностранных агентов" →
01.09.2016 Социологи зафиксировали снижение рейтинга "Единой России" перед выборами →
Фото и Видео
26233
Play own
Правозащита: что дальше?
24685
Play own
Гражданский форум: говорить ли о политике?
24700
Play own
Олег Орлов об атаке на "Мемориал"
23399
Play own
Зачем уничтожают "Династию"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Деньги Захарченко и дача Медведева
Виталий Портников
новость Аксенов: Народ раздражен
Сергей Аксенов. Фото: joinfo.ua
статья Предвыборный страх
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Эффект дачи Медведева
383
статья Шпицберген наш!
РЕКЛАМА
Loading...
новость Медведев удалил твит о Крыме
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
новость Миллиарды Захарченко: версии
Дмитрий Захарченко. Фото: poliksal.ru
новость ФБК о даче Медведева
Иллюстрация с сайта Алексея Навального
в блоге Бастрыкин в опале
383
новость Бывшев: угроза нового дела
Александр Бывшев. Фото из личного архива
новость Война на Украине: 9640 погибших
Разрушенный снарядом дом. Фото пресс-центра АТО
в блоге Ни кубометра валюты
383
новость Компенсации по "высотному делу"
Флаг на шпиле здания на Котельнической набережной. Кадр LifeNews
статья Смысл списка МБХ
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Десант рвется в бой
Десантники на Дворцовой площади. Фото В.Волохонского/Грани.Ру
в блоге Есть ли такая партия?
59
новость Обвинения спасшимся танкистам
Танки Т-72. Фото: mil.ru
новость Морошкина повторно освидетельствуют
Алексей Морошкин. Кадр "Открытой России"
новость Неучтенные восемь секунд
На месте катастрофы под Смоленском. Фото: polskieradio.pl
новость Дело Карауловой передано в суд
Варвара Караулова в Лефортовском райсуде, 28.10.2015. Фото пресс-службы суда