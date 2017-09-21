Реклама

В Москве у торгового центра в Люблине более 250 мигрантов были задержаныпосле конфликта из-за избиения охранниками гражданина Таджикистана. Об этом заявил президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов, сообщает Интерфакс.

В среду днем к гражданину Таджикистана, который занимался перевозкой вещей в тележках в торговом центре "Москва", подошли охранники, рассказал "Дождю" Шарипов. Они вывели мигранта на свалку рядом с торговым центром, после чего избили. Мужчина потерял сознание. Его замотали белой материей и выбросили за пределы рынка. Пострадавшего нашли таксисты, которые вызвали скорую помощь.

Вечером у торгового центра собрались работающие там мигранты, требуя наказания избивших грузчика. На место прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии. Часть протестующих разошлась, но многие были задержаны. "Пресечена попытка бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торговой организации на Тихорецком бульваре, дом 1. В настоящее время участники инцидента доставляются в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка", - говорилось в сообщении пресс-службы столичного главка МВД.

"Задержанных, вместе с сотрудником ЧОП, который избил гражданина Таджикистана, доставили в отдел полиции, скорее всего, на них будут составлены протоколы об административных нарушениях", - сообщил источник Интерфакса.

После конфликта у ТЦ некоторые его участники направились к больнице №68, куда был госпитализирован пострадавший. "Его родственников тоже задержали", - отметил Шарипов. У гражданина Таджикистана диагностировано сотрясение мозга, он находится в реанимации.

В декабре в торговом центре "Москва" неизвестные до смерти избили гражданина Китая. Нападавшие были одеты в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы. Посольство КНР подтвердило гибель своего гражданина. Дипломаты оповестили родных погибшего и организовали отправку тела на родину.