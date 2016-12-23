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новость В московском торговом центре до смерти избили иностранца

23.12.2016
Торговый центр "Москва" в Люблине. Фото: zoon.ru
Торговый центр "Москва" в Люблине. Фото: zoon.ru
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В торговом центре "Москва" в столичном районе Люблино неизвестные до смерти избили гражданина Китая. Как передает РИА "Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, тело погибшего обнаружили в четверг вечером.

"В четверг вечером в торговом центре "Москва" на Тихорецком бульваре было обнаружено тело иностранца, предположительно, гражданина Китая", - сказал источник.

По данным собеседника агентства, мужчину до смерти избили трое неизвестных. Они были одеты в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы. Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.

Посольство КНР подтвердило гибель своего гражданина. Дипломаты оповестили родных погибшего и организуют отправку тела на родину.

В сентябре суд в Московской области приговорил шестерых неонацистов к различным срокам лишения свободы за нападение мигрантов в электричках и на железнодорожных платформах в рамках так называемой акции "Белый вагон" в феврале 2015 года. Все осужденные в момент нападений были несовершеннолетними.

Участники акции встретились в метро и пересели на электричку. Они вышли на станциях "Силикатная" и "Чехов", и там напали на двух человек, которые получили тяжкие телесные повреждения. Еще один избитый скончался от полученных травм.

Один из скинхедов получил 1,5 года колонии общего режима за призывы к экстремизму и хулиганству. Трое других нападавших получили про 4 года лишения свободы, еще один - 2 года. Шестой неонацист, который на момент вынесения приговора не достиг совершеннолетия, получил 4,5 года воспитательной колонии.

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23.12.2016

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